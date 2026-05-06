Cesena, Francesconi sparito dai radar con Cole: tre club lo puntano per la prossima stagione

Con l’arrivo di Ashley Cole, chiamato anche per la sua capacità di valorizzare i giovani, in casa Cesena è sparito dai radar il centrocampista Matteo Francesconi che sotto la gestione di Michele Mignani era diventato un uomo chiave dopo essere stato fra i protagonisti della promozione in Serie B.

Dopo essere sceso in campo contro Mantova, ultima da titolare lo scorso 17 marzo, e Catanzaro il classe 2004 si è sempre accomodato in panchina nelle successive cinque gare – SudTirol, Juve Stabia, Palermo, Sampdoria e Carrarese – senza essere mai chiamato in causa a gara in corso. Il tutto senza che si registrino problemi fisici come sottolinea Tuttocesena.it e nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra che ha raccolto appena tre punti in quest’ultimo mese.

Cole evidentemente non ritiene adatto Francesconi a ricoprire il ruolo di mediano nel suo 4-2-3-1 e per questo, nonostante un contratto in scadenza nel 2028, per il centrocampista in estate potrebbe esserci un addio con diversi club che hanno già messo il suo profilo fra quelli da seguire: Sassuolo, Venezia ed Hellas Verona sono i tre club pronti a lanciare l’assalto in estate con l’entourage del giocatore che sta già battendo diverse piste. Solo un addio di Cole, che però appare confermatissimo per la prossima stagione a prescindere da come finirà questa, potrebbe cambiare le carte in tavola.