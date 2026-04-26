Inter, Darmian: "Siamo tranquilli, vogliamo festeggiare in casa contro il Parma davanti ai tifosi"

Pareggio beffa per l’Inter che avanti per 0-2 in casa del Torino, si fa rimontare i meno di dieci minuti e alla fine conquista un punto che lo tiene comunque a dieci punti di distanza dal Napoli.

Per analizzare il pareggio, ai microfoni di Inter Tv, è intervenuto il difensore nerazzurro ed ex granata Matteo Darmian. Queste le sue parole: “Dispiace perché eravamo in vantaggio di due gol ma non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Sappiamo comunque di essere abbastanza tranquilli e siamo fiduciosi per le prossime partite. Abbiamo concesso il primo gol, poi loro hanno cavalcato un po’ il momento e sono riusciti a pareggiare. Speriamo di portare a casa i tre punti nella prossima partita e di festeggiare”.

Darmian ha detto anche di non pensare alle inseguitrici, ma di essere concentrati solo su sé stessi: “Pensiamo a noi, al nostro finale di stagione. Abbiamo anche la Coppa Italia e vogliamo chiudere al meglio. Dobbiamo essere bravi a lavorare, abbiamo dimostrato tutto l’anno la nostra mentalità, vogliamo vincere in casa contro il Parma davanti ai nostri splendidi tifosi”.