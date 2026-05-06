Lutto in casa Sambenedettese: è scomparso l'ex presidente Umberto Mastellarini
La U.S. Sambenedettese piange la scomparsa di Umberto Mastellarini, Presidente rossoblù nella stagione di Serie C1 2004/2005 e nella prima parte della stagione 2005/2006.
Mastellarini rilevò la Samb insieme a Dante Paterna e Vincenzo D’Ippolito dall’allora presidente Luciano Gaucci ed allestì una squadra altamente competitiva in pochissimi giorni con in panchina un giovane Davide Ballardini che raggiunse il quarto posto in campionato e disputò le semifinali playoff con il Napoli.
Il Presidente Vittorio Massi e tutta la società si stringono attorno al lutto che ha colpito la famiglia Mastellarini, porgendole le più sentite e sincere condoglianze.
La 𝑼.𝑺. 𝑺𝒂𝒎𝒃𝒆𝒏𝒆𝒅𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔𝒆 piange la scomparsa di Umberto Mastellarini, Presidente rossoblù nella stagione di Serie C1...Pubblicato da U.S. Sambenedettese su Martedì 5 maggio 2026
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