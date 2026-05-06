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Arsenal, Arteta: "Fortunati, ma tanto lavoro. La finale di Budapest una ricompensa"

Arsenal, Arteta: "Fortunati, ma tanto lavoro. La finale di Budapest una ricompensa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 00:27Serie A
Ivan Cardia

"Sappiamo quanto sia difficile e impegnativo ogni avversario a questo livello”. Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dell’approdo in finale di Champions League: “L’Atleti è una squadra incredibile: il modo in cui lotta, le soluzioni che propone e le risposte che dà a tutto ciò che provi a fargli. Diego Simeone ha fatto un lavoro eccezionale. I margini sono minimi e stasera sono stati a nostro favore".

Il tecnico spagnolo ha anche spiegato la formazione scelta: "Alla fine, è stato il mio istinto. Ho avuto un'ottima impressione dopo quello che ho visto qualche giorno fa contro il Fulham. È stato doloroso perché è sempre difficile lasciare fuori giocatori importanti, visto che tutti vorrebbero essere titolari in queste partite, ma avete visto tutti i finalizzatori, il modo in cui sono entrati in campo e come hanno aiutato la squadra".

Spazio anche a una considerazione su una stagione già da consacrare: "Siamo tutti molto uniti nella voglia e nelle ambizioni che abbiamo per il club. A volte siamo stati fortunati, le cose devono andare per il verso giusto, ma abbiamo messo tantissimo lavoro, passione e fiducia in quello che facciamo. Oggi siamo stati ricompensati con una giornata incredibile a Budapest".

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