Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

LAUTARO GIURA FEDELTA' ALL'INTER, IL NAPOLI VERSO IL MANCATO RISCATTO DI ELMAS. IL BOLOGNA STUDIA TRE TALENTI DEL REAL MADRID, MENTRE L'UDINESE GUARDA AD UN TALENTO GIAPPONESE. COLOMBO AL GENOA, IL RISCATTO ORA E' UFFICIALE

"Se resterò ancora a lungo? Sì, certo". A parlare così, pochi minuti dopo la conquista ufficiale del 21 scudetto dell'Inter, è stato proprio Lautaro Martinez. L'argentino, MVP nerazzurro in una stagione culminata con la vittoria del campionato con tre turni di anticipo, nel gir di interviste post gara a San Siro ai microfoni di Fox Sports ha sgombrato il campo dai (già pochi) dubbi riguardanti il proprio futuro. Che dunque sarà ancora legato per molto tempo all'Inter.

Il futuro di Eljif Elmas sembra ormai indirizzato lontano dal Napoli. Nonostante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la situazione appare piuttosto definita: salvo sorprese, il centrocampista macedone è destinato a salutare al termine della stagione. Il club partenopeo ha apprezzato le qualità del giocatore, in grado di ricoprire più ruoli tra mediana e trequarti, come riportato anche dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Tuttavia, il costo complessivo dell’operazione - circa 17 milioni di euro oltre alla cifra già investita per il prestito dal Lipsia - è considerato troppo elevato e non rientra nei piani attuali della società. Il Napoli intanto guarda al mercato sudamericano per provare a rinforzare gli esterni d'attacco. Il ds Giovanni Manna sta già lavorando agli azzurri che verranno e non perde le speranze di arrivare a un obiettivo che già nelle scorse sessioni ha provato a raggiungere come Allan del Palmeiras. Il classe 2004 di Florianopolis è un esterno d'attacco destro, piede sinistro, che è di fatto cresciuto nelle giovanili del Palmeiras. Prima ancora la Figueirense, poi dal 2019 col Verdao dove ha fatto tutta la trafila fino a esordire in prima squadra. In questa stagione, 28 presenze totali, tanti dribbling e qualità e anche qualche sigillo.

Stando alle indiscrezioni riportate dal Resto del Carlino di oggi, il Bologna starebbe monitorando tre giovani profili del Real Madrid. Il primo è Cesar Palacios (21 anni), fantasista con un’apparizione in Champions, una in Copa del Rey e 3 in Liga, ma soprattutto con 14 gol e 5 assist in Tercera Division con il Castilla (squadra B del Real). Poi ci sono il terzino destro David Jimenez (22) e il centrale mancino Lamini Fati, di anni 20. Tornando in Italia, Sartori cerca Cristian Volpato e Kristian Thorstvedt del Sassuolo in vista della prossima sessione di mercato. Il più caldo è sicuramente quello dell'ex Roma: il trequartista classe 2003 (22 anni) è considerato un profilo altamente futuribile ma già pronto per palcoscenici ambiziosi. La stessa collaborazione ha già portato all’arrivo di Erlic a Bologna e, in passato, aveva sfiorato l’approdo di Thorstvedt proprio sotto le Due Torri. Un canale preferenziale che potrebbe facilitare nuove operazioni, stando a quanto riferito dal QS quest'oggi.

L'Udinese ci ha spesso abituati a non avere confini nella ricerca dei calciatori da inserire nella propria squadra e quindi non suonerà troppo strano sapere che nel mirino dei friulani sia finito adesso un centrocampista giapponese. Si tratta di Joel Chima Fujita (24 anni), è giapponese con doppio passaporto nigeriano e gioca in Germania, con il St. Pauli, con cui ha messo insieme 30 presenze e 1 gol segnato. Il prossimo 30 giugno scade il suo contratto da 500mila euro netti con la società di Bundesliga, che si sta giocando la salvezza e non ha ancora avviato i contatti per estendere il vincolo. Lo scrive l'edizione di oggi de Il Messaggero Veneto.

Con la sconfitta di ieri della Cremonese, il Genoa è aritmeticamente salvo. Sul mercato si penserà molto agli esterni. Come ha detto lo stesso De Rossi dopo la sfida contro il Como "il segreto è trovare esterni che possano essere offensivi un po' come loro. Le mie richieste sono molto precise da quel punto di vista". Laterali che possano saltare l'uomo dunque con il Chief of Football Diego Lopez che avrebbe già sul taccuino i primi nomi. Lilian Rao-Lisoa dell'Angers oppure Ryan Alebiosu del Blackburn fino ad arrivare a Nathan Patterson dell’Everton. Per quanto riguarda giocatori che hanno caratteristiche più offensiva piacerebbe sempre, scrive il quotidiano, Stephan El Shaarawy, che si svincolerà dalla Roma, mentre potrebbe tornare d’attualità il nome di Luca Villalba del Botafogo.

C'è tanto spazio per i movimenti di calciomercato estivo della Juventus, quelli solo presunti o che saranno effettivamente tentati dalla dirigenza della Vecchia Signora, all'interno dell'edizione di oggi di Tuttosport. E riemerge per i bianconeri un 'vecchio pallino' come Alejandro Grimaldo (30 anni), terzino sinistro di nazionalità spagnola che gioca in Germania con il Bayer Leverkusen. In scadenza di contratto al 2027 con le Aspirine, per ora Grimaldo non sta rinnovando e questo potrebbe favorire l'inserimento della Juventus per lui. Gli scout bianconeri lo seguono ormai dai tempi del Benfica, questa che arriva potrebbe però essere davvero l'estate giusta per andare all'assalto e magari completarlo pure. Piace anche Angelo Stiller, che ha una clausola di risoluzione da 36,5 milioni di euro, che lo Stoccarda può disattivare pagandone 2 al proprio calciatore, che però nel frattempo viene raccontato come intrigato a proposito della possibilità di tentare un'avventura all'estero.

Lorenzo Colombo adesso definitivamente è un giocatore del Genoa. Con il raggiungimento della salvezza aritmetica, è scattato l'obbligo di riscatto che il club di Villa Rostan verserà nelle casse del Milan. Il giocatore infatti era arrivato all'ombra della Lanterna con la formula del prestito con l'opzione che sarebbe scattata al raggiungimento del mantenimento della categoria, delle 22 presenze in Serie A e dei cinque gol. Traguardi raggiunti brillantemente e con anticipo con il numero 29 rossoblù che non ha mai nascosto la sua volontà di rimanere nel capoluogo ligure.

IL LIVERPOOL STUDIA BASTONI, IL BENFICA SI MUOVE PER DOUMBIA. TERZIC NUOVO ALLENATORE DEL BILBAO, IL PORTO RISCATTA KIWIOR DALL'ARSENAL

Il Liverpool guarda al futuro e da tempo si è messo alla ricerca del possibile erade di Virgil van Dijk. La dirigenza dei Reds è infatti al lavoro per rinnovare profondamente il reparto arretrato, con l’obiettivo di mantenere la squadra ai vertici del calcio inglese ed europeo anche negli anni a venire. Con il futuro di Ibrahima Konaté non ancora del tutto definito e con Van Dijk ormai nella fase finale della sua straordinaria carriera, l’inserimento di un difensore di altissimo livello è considerato prioritario. Secondo quanto riportato da Football Insider, la shortlist del club inglese si sarebbe ristretta a due nomi di primo piano: Alessandro Bastoni dell’Inter Milan e Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund.

La Roma guarda interessata al centrocampista classe 2003 Issa Doumbia già da qualche settimana: di proprietà del Venezia, il giocatore è stato uno dei grandi protagonisti in questa stagione nel campionato di Serie B, in cui ha ottenuto la promozione in Serie A con i Lagunari. Doumbia ha messo a referto 9 reti e 6 assist in questa stagione. L'ivoriano, infatti non piace solamente ai giallorossi e in estate si potrebbe creare una vera e propria asta. Oltre all'interessamento concreto da parte del Besiktas, anche Benfica, Sporting Lisbona, Brugge, Celtic, Espanyol e Southampton, stanno sondando la pista. In Italia il calciatore piace anche a Milan, Monza, Inter e Atalanta. Ma secondo A Bola, è soprattutto il Benfica di Josè Mourinho, il club ad aver avviato i primi contatti in modo concreto. Il costo del cartellino, sempre seconda la fonte portoghese, supererà i 15 milioni di euro.

Il Porto ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Jakub Kiwior, esercitando l’opzione prevista nell’accordo di prestito con l’Arsenal. Il difensore polacco passa così stabilmente ai “Dragões”, che ne acquisiscono il 100% dei diritti economici e sportivi. L’operazione prevede un investimento iniziale di 17 milioni di euro, a cui potranno aggiungersi fino a 5 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Nell’intesa tra i club è stata inoltre inserita una clausola che garantirà all’Arsenal un introito fisso di 2 milioni di euro in caso di futura cessione del giocatore. Kiwior ha firmato un contratto di lunga durata, valido fino a giugno 2030. Il Porto ha anche fissato una clausola rescissoria pari a 70 milioni di euro, a conferma della fiducia riposta nel centrale della nazionale polacca e della volontà di blindarlo sul mercato.

Ora è ufficiale: Edin Terzic è il nuovo allenatore dell'Athletic Club di Bilbao. Sarà lui dunque a sostituire Ernesto Valverde: la presentazione è prevista all'inizio della nuova stagione. Contratto di due stagioni per il tecnico tedesco, che ha firmato fino al 30 giugno 2028. La sua ultima esperienza in panchina è stata quella al Borussia Dortmund, terminata ufficialmente nell'estate 2024. Il picco più alto con i gialloneri è stato raggiunto nella vittoria della Coppa di Germania 2021, ma anche nella finale di Champions raggiunta - e persa contro il Real Madrid - nel 2024.