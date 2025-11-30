De Ketelaere: "3 gol a Francoforte e 2 stasera, abbiamo dato continuità a mercoledì"

Charles De Ketelaere, fantasista dell'Atalanta, ha commentato così a Sky Sport la vittoria di questa sera contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto un'altra buona prestazione dopo quella di mercoledì. Dovevamo vincere, era importante farlo anche in campionato ed è stato bello riuscirci dinanzi ai nostri tifosi".

Sull'intesa con gli altri attaccanti: "Abbiamo creato di nuovo tante occasioni stasera, segnando 3 gol a Francoforte e 2 oggi. È bello".