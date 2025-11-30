De Ketelaere: "3 gol a Francoforte e 2 stasera, abbiamo dato continuità a mercoledì"
TUTTO mercato WEB
Charles De Ketelaere, fantasista dell'Atalanta, ha commentato così a Sky Sport la vittoria di questa sera contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto un'altra buona prestazione dopo quella di mercoledì. Dovevamo vincere, era importante farlo anche in campionato ed è stato bello riuscirci dinanzi ai nostri tifosi".
Sull'intesa con gli altri attaccanti: "Abbiamo creato di nuovo tante occasioni stasera, segnando 3 gol a Francoforte e 2 oggi. È bello".
Altre notizie Serie A
Tre gare di Palladino per superare Juric: due vittorie di fila per l'Atalanta, prima volta in stagione
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
Le più lette
1 Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
4 Roma-Napoli, le probabili formazioni: Pellegrini e Soule sicuri del posto, Conte conferma il 3-4-3
Ora in radio
Primo piano
La vendetta dell'ex: l'Atalanta di Palladino trova la sua prima vittoria in A con la Fiorentina, 2-0
Serie A
Tre gare di Palladino per superare Juric: due vittorie di fila per l'Atalanta, prima volta in stagione
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile