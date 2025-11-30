Atalanta, De Ketelaere: "Con Palladino è tornato l'entusiasmo"
Ecco le dichiarazioni di Charles De Ketelaere dopo la vittoria ottenuta dalla sua Atalanta contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Mi sento bene ed è tornato tanto entusiasmo con il nuovo mister. I titolari danno sempre il massimo, il tridente con Scamacca e Lookman ci ricorda la finale conquistata ma chiunque va in campo fa il massimo".
