Lo score degli ultimi mister subentrati in bianconero: 3 vittorie e 2 pareggi

Massimo Brambilla sarà il sesto allenato della Juventus nelle ultime tre stagioni. Nel 2023-2024 Paolo Monterò subentrò a Massimiliano Allegri. Nel 2024-2025 Igor Tudor prese il posto di Thiago Motta. Stavolta il mister dell’under 23 sostituirà (soltanto nel turno infrasettimanale?) il mister croato.

Qual è il bilancio in Serie A degli ultimi sostituti?

Nel 1998-1999 Carlo Ancelotti fece 2-0 a Piacenza (avrebbe poi incrociato l’Udinese in regular season, 2-1, e nel doppio spareggio, 0-0 e 1-1). Nel 2008-2009 Ciro Ferrara si presentò con un 3-0 a Siena. Nel 2009-2010 Alberto Zaccheroni non andò oltre l’1-1 ospitando la Lazio (e a Udine subì un KO per 0-3). Nel 2023-2024 Paolo Montero colse un 3-3 al Dall’Ara di Bologna. Per ultimo, qualche mese fa, Igor Tudor esordì con un 1-0 sul Genoa (e alla penultima, incrociando i friulani, fece 2-0).

Insomma, bilancio alla mano ecco 3 successi (Ancelotti, Ferrara e Tudor) e 2 segni X (Zaccheroni e Montero).

Massimo Brambilla sarà all’esordio in Serie A. Con l’under 23 annovera 117 panchine in Serie C, play-off compresi, con un bilancio di 48 vittorie, 29 segni X, 40 sconfitte. In questo torneo dopo 11 giornate è a 4 successi, 2 pari, 5 battute d’arresto (e nello scorso fine settimana ha fatto 0-1 col Pontedera).

Da ricordare che Brambilla è rientrato alla Juventus un anno fa circa dopo la brevissima esperienza di Foggia per prendere il posto dell’esonerato Paolo Montero.

Kosta Runjaic ha testato il suo calcio contro la Juventus per 2 volte, subendo un doppio 0-2, fra le mura di casa e in trasferta.

TUTTI I PRECEDENTI FRA RUNJAIC E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

0 vittorie Runjaic

0 pareggi

2 vittorie Juventus

0 gol fatti dalle squadre di Runjaic

4 gol fatti dalla Juventus