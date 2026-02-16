Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

De Roon: "Scalvini il prossimo De Roon? Spero che l'Atalanta possa tenerlo a lungo"

De Roon: "Scalvini il prossimo De Roon? Spero che l'Atalanta possa tenerlo a lungo"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 23:00Serie A
Simone Lorini

Anche Marten De Roon, capitano dell'Atalanta, ha commentato in conferenza stampa le sensazioni sue e della squadra alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund di domani:

Sei l'unico rimasto della sfida di otto anni fa: sei passato da Freuler a Ederson, come si è sviluppata la tua carriera la storia dell'Atalanta che allora era ai primi passi in Europa?
"Allora la prima cosa che è passata è che sono invecchiato un pochino rispetto a otto anni fa, però è stata una bellissima sfida, quella che abbiamo perso 3-2 però abbiamo portato mezza Bergamo qua, è stata una vera festa portare tutti i tifosi ma anche la squadra a giocare qua al Dortmund Park in un stadio così bello. Remo e io abbiamo un legame, un rapporto molto importante però non so se gioco domani con Ederson, non sappiamo ancora i titolari però gli ultimi anni abbiamo fatto grandi risultati anche con Ederson, però sono passati tanti giocatori forti e io sono orgoglioso di essere ancora qua e pur alzando il livello rispetto a 8 anni fa perché quella era una sfida di Europa League e adesso siamo in Champions".

Sei stato a vedere le Olimpiadi, c'è uno sportivo la cui impresa ti ha gasato particolarmente?
"A me piace proprio guardare altri sport, soprattutto quelli individuali, secondo me fanno più fatica arrivare a quei livelli che è molto più difficile da calciatori che fanno sport di squadra. Ieri sono andato a vedere le donne che hanno fatto 500 metri, abbiamo vinto con l'Olanda l'oro e l'argento, però sono stato mercoledì a vedere i 1000 metri degli uomini dove Joep Wennemars si è scontrato con un avversario e ha perso la sua medaglia, poi ha riprovato a fare la gara e questa mentalità mi è piaciuta tantissimo".

Hai già cominciato a fare un po' il conto alla rovescia verso il record di presenze con l'Atalanta?
"Dicendo la verità so che è un traguardo che sta arrivando, però non ci sto pensando troppo, siamo in un periodo molto importante, abbiamo adesso fatto risultati importanti in campionato, guardiamo partita dopo partita, siamo ancora dentro tre competizioni, che non è scontato. Vogliamo giocare su tutti i fronti e fare molto bene, allora io sono concentrato su quello e non su questo traguardo di presenze".

In questi anni hai detto che è cambiato il fatto che giochiamo in Champions e non solo in Europa League, ti chiedo il fatto di giocare in impianto così importante con un contesto così forte, questo è uno stadio che si fa sentire sulle spalle, per l'esperienza che avete avuto in questi anni avete un po' imparato a gestire anche questi tipi di impianti?
"Direi che come società, come squadra, siamo cresciuti tantissimo rispetto a quattro anni fa, abbiamo fatto un percorso importante, abbiamo giocato molto più partite europee rispetto a quel momento che per tanti di noi era la prima volta che giocavamo in Europa. Lo stadio di Dortmund è immenso, impressionante, però abbiamo tanti giocatori con esperienza che hanno giocato queste partite, poi non riesce mai a gestire le partite perché è una squadra forte, però secondo me siamo cresciuti anche vedendo l'ultima partita in campionato dove siamo forse stati un pochino più compatti e anche nei momenti di difficoltà ci siamo forse abbassati, abbiamo giocato più come squadra e per quel motivo anche prendendo meno gol rispetto alla prima".

Se potessi tornare indietro e dire qualcosa a quel Marten De Roon, cosa accadrà in questi otto anni, ci sarà una coppa di mezzo, quanta strada è passata, che cosa gli diresti a quel Marten di otto anni fa?
"Goditi tutto quello che ti arriverà in questi anni, perché sono stati veramente anni meravigliosi, mi viene un po' di pelle d'oca per la vittoria dell'Europa League, però proprio tutto il percorso che il Marten De Roon ha fatto con Atalanta, ma anche con la Nazionale, ho giocato per la quinta volta della Champions, ho giocato un Mondiale, ho giocato un Europeo Soprattutto di essere orgoglioso di tutto quello che mi sarebbe arrivato in questi anni".

La Champions sono un po' le tue Olimpiadi, ti apprezzi alla quarantesima partita, hai maturato tanta esperienza, avrai studiato il Dortmund perché ormai fai anche un po' l'aiuto allenatore, qual è un po' il punto debole secondo te di questo Borussia Dortmund?
"Il Borussia è una squadra fortissima che fa tanti gol, soprattutto in attacco è veramente forte, però anche subiscono i gol, noi dobbiamo fare la nostra partita, soprattutto dobbiamo giocare come squadra, compatti, intensi, molto consapevoli, che è una partita di centottanta minuti, che dobbiamo sempre stare in partita, non possiamo buttare via, come forse è successo contro il Bilbao, in 10-20 minuti la qualificazione. È importante che siamo consapevoli come squadra, molto pronti e molto concentrati per questi 90 minuti domani".

Che ne pensa dell'idea che Scalvini potrebbe essere fra 5-6 anni il dopo De Roon?
"Allora speriamo che come Atalanta possiamo tenere Giorgio Scalvini per così tanto tempo ancora all'Atalanta perché Giorgio è un ragazzo di grande talento, ha avuto difficoltà l'anno scorso con tanti infortuni, noi siamo tutti molto contenti che lui è tornato a essere Scalvini. Un protagonista, uno che adesso sta aiutando tanto la squadra, non so se lui è un De Roon perché è più difensore di me, però mi ricordo che anche il vecchio mister Gasperini l'ho provato a centrocampo, però al momento siamo veramente contenti tutti che Giorgio è senza infortuni e sta dando tanta continuità, tanto contributo alla squadra".

Cosa dirai ai tuoi compagni prima di entrare in campo, visto che avete spugnato il Velodrome di Marsiglia, avete spugnato Anfield che sono due insieme a questo alcuni degli stadi più rumorosi, quindi cosa direi ai tuoi compagni nello spogliatoio nel momento prima di affacciarvi e vedere il Muro Giallo?
"Parliamo sempre prima della partita, non solo io. Andiamo senza paura, con tanto coraggio, ci confrontiamo squadra forte però godiamoci anche questa serata perché non dobbiamo mai dimenticare del piacere di giocare in stadi belli così".

Articoli correlati
De Roon: "Al record di presenze non penso. Siamo dentro a tre competizioni, non è... De Roon: "Al record di presenze non penso. Siamo dentro a tre competizioni, non è scontato"
Atalanta, De Roon: "8 anni fa abbiamo portato a Dortmund mezza Bergamo. Ed era Europa... Atalanta, De Roon: "8 anni fa abbiamo portato a Dortmund mezza Bergamo. Ed era Europa League!"
De Roon ospite di Casa Olanda: "Sogno il Mondiale, c'è ancora l'1% di possibilità..."... De Roon ospite di Casa Olanda: "Sogno il Mondiale, c'è ancora l'1% di possibilità..."
Altre notizie Serie A
Lecce, Ramadani: "Gol dedicato a mia moglie, lotta salvezza sempre più pesante" Lecce, Ramadani: "Gol dedicato a mia moglie, lotta salvezza sempre più pesante"
Cassano: "Tutti a fare la morale a Bastoni, vergogna! Ora tutti i tifosi della Juve... Cassano: "Tutti a fare la morale a Bastoni, vergogna! Ora tutti i tifosi della Juve indignati?"
Si è conclusa la 25^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle Si è conclusa la 25^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Cagliari, Pisacane: "Ritrovando l'atteggiamento torneremo a fare punti" Cagliari, Pisacane: "Ritrovando l'atteggiamento torneremo a fare punti"
Lecce, Gandelman: "Felice per il secondo gol, contentissimo per la squadra" Lecce, Gandelman: "Felice per il secondo gol, contentissimo per la squadra"
Lecce, Sottil: "Due vittorie fondamentali, ora col pubblico proveremo a far bene... Lecce, Sottil: "Due vittorie fondamentali, ora col pubblico proveremo a far bene con l'Inter"
Cagliari-Lecce, Ramadani: "Felice di aver regalato tre punti alla mia squadra" Live TMWCagliari-Lecce, Ramadani: "Felice di aver regalato tre punti alla mia squadra"
Cagliari-Lecce, mister Di Francesco: "Oggi mi è piaciuto l'atteggiamento" Live TMWCagliari-Lecce, mister Di Francesco: "Oggi mi è piaciuto l'atteggiamento"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Arbitri, tutti i segreti dello scandalo La Penna. Rocchi via, arriva Orsato: ecco i piani del presidente squalificato Zappi. Aria di scissione. Gravina-Elkann, dura protesta. Il Var cambia, prova Tv contro i simulatori. Napoli, addio scudetto
3 Cuesta come Chivu, gli chiedono dell'espulsione avversaria: "Non ne so il motivo"
4 Inter-Juventus, Calvarese senza pietà: "La Penna non era pronto. Non verrà soltanto fermato"
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter-Juve, Bastoni poteva scagionare Kalulu. Lautaro: "Non è giallo, ma ormai ha fischiato"
Immagine top news n.1 Totti scherza: "Incontrai Gasperini al ristorante 2-3 anni fa... E non eravamo allo stesso tavolo"
Immagine top news n.2 Inter-Juve non finisce mai, Spalletti accusa Chivu: "Kalulu prende di bischero dopo due torti"
Immagine top news n.3 Inter e Juventus, altro che tensioni: Marotta e Chiellini seduti insieme nell'assemblea di oggi
Immagine top news n.4 Perisic-Cuadrado e Ndicka-Bisseck: quali sono i due episodi di cui ha parlato Marotta
Immagine top news n.5 Juve, oltre al danno la beffa: cosa rischiano Comolli e Chiellini per la sfuriata con La Penna
Immagine top news n.6 Caos Inter-Juventus, Marotta: "Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediatica"
Immagine top news n.7 Juventus, Chiellini in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Poi soltanto "no comment"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.3 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.4 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"
Immagine news Altre Notizie n.2 Caso Bastoni: ora deve andare in Nazionale? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Kalulu, secondo giallo frettoloso. Simulatori? Ci sono tutti gli strumenti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lecce, Ramadani: "Gol dedicato a mia moglie, lotta salvezza sempre più pesante"
Immagine news Serie A n.2 Cassano: "Tutti a fare la morale a Bastoni, vergogna! Ora tutti i tifosi della Juve indignati?"
Immagine news Serie A n.3 Si è conclusa la 25^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Immagine news Serie A n.4 Cagliari, Pisacane: "Ritrovando l'atteggiamento torneremo a fare punti"
Immagine news Serie A n.5 Lecce, Gandelman: "Felice per il secondo gol, contentissimo per la squadra"
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Sottil: "Due vittorie fondamentali, ora col pubblico proveremo a far bene con l'Inter"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Accardi sul Palermo: "Questo può essere l'anno giusto per la promozione in Serie A"
Immagine news Serie B n.2 Che cambio di passo per il SudTirol nel 2026: 4 vittorie su sei gare e difesa blindata
Immagine news Serie B n.3 Avellino, colloqui in corso con Pagliuca. Resta in pole con Caserta e Viali più defilati
Immagine news Serie B n.4 Sebastiani: "Quando giochiamo il VAR non funziona. Gli errori si fanno, guardate Inter-Juve"
Immagine news Serie B n.5 Cesena e il problema infortunati: Shpendi, Olivieri e Castrovilli out nell'arco di pochi giorni
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro e Polito avanti insieme: con la salvezza matematica scatta il rinnovo del ds
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, ancora battaglia legale con l'agente di Tutino: la nota del Collegio di Garanzia
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Brescia non approfitta del ko del Vicenza. Vincono Ternana e Cittadella
Immagine news Serie C n.3 Possibili cambi nello staff tecnico del Perugia. Ma Tedesco non è in discussione
Immagine news Serie C n.4 Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo in vista del recupero Catania-Trapani
Immagine news Serie C n.6 Simonelli all'esordio a 16 anni con l'AlbinoLeffe. Lopez: "Quando uno merita, gioca"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.6 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…