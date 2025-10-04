De Roon nella storia dell'Atalanta: 400 presenze in nerazzurro e maglia celebrativa

Non sarà presente in campo dal primo minuto per squalifica, ma Martin de Roon taglia un traguardo speciale in occasione di Atalanta-Como. Infatti il centrocampista olandese e capitano della Dea è stato celebrato per la sua 400esima presenza con la maglia nerazzurra raggiunta in occasione del match contro il Torino. Aggiungendo le ultime due partite con Juventus e Club Brugge, il giocatore di 34 anni è arrivato a quota 402, ma la premiazione al fianco dell'amministratore delegato Luca Percassi è stata fatta oggi.

Formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Sulemana. A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Obric, Brescianini, Maldini, Krstovic. Allenatore: Ivan Juric.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Vojvoda; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Kempf, Valle, Goldaniga, Caqueret, Morata, Moreno, Posch, Bonsignori, Cerri. Allenatore: Dani Guindos (vice allenatore).