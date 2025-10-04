Atalanta, Hien diviso: "Contento del rientro. Forse meritavamo di più, ma il Como è fortissimo"
Isak Hien, difensore dell'Atalanta tornato dall'infortunio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 con il Como: "Sono contento dopo questa partita ed essere tornato dall'infortunio. Sempre difficile rientrare con la squadra ma sono contento dei 90 minuti".
Cosa vi ha messo in difficoltà?
"Sì, il Como è fortissimo, giocano un bel calcio ma noi abbiamo fatto una buona prestazione. Forse meritavamo di più, ma questo è il calcio. Abbiamo fatto una buona partita".
Il calcio di Juric e il sistema proposto ti stanno aiutando a crescere.
"Sì, è un calcio che fa bene, mi piace tanto e io ho sempre la sensazione di avere l'opportunità di dimostrare la mia qualità nella difesa".
