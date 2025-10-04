Live TMW Como, Ludi: "Orgoglioso della prestazione. Un punto prezioso per noi"

22:55 – Ludi, direttore sportivo del Como, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l’Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso lo stadio di Bergamo.

Come ha visto questa partita?

"Siamo molto orgogliosi di questa prestazione. La squadra ha fatto una gara bella per lunghi tratti: venire a Bergamo e provare a fare la nostra partita è stato abbastanza simbolico".

Come mai l'assenza di Kuhn?

"Fabregas decide sempre all'ultimo come mettere la formazione. Su Kuhn ha sentito un piccolo fastidio e non si è voluto richiare. Martin ha giocato in una determinata posizione ed è fondamentale che siano tutti quanti allineati e pronti a tutto".

Quanto è stata impegnativa la gara con l'Atalanta?

"Abbiamo affrontato una squadra forte che gioca la Champions League. Aveva delle assenze come noi, ma è stata costruita per fare bene. Sapevamo che la squadra doveva prepararsi ad un certo tipo di partita: siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Mi ha fatto piacere vedere che anche chi è entrato ha dato tutto".

Cosa vi portate da questa trasferta e che impressione ha avuto di Diego Carlos?

"Senza errori non puoi imparare. Il nostro processo di crescita ci porta anche a riadattarci in base al match che giochiamo: nelle palle inattive abbiamo giocato molto bene. Diego è un ragazzo che sta crescendo e ci sta dando solidità e siamo molto contenti di lui".

23:20 - Termina qui la conferenza stampa di Ludi