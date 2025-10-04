Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como, il ds Ludi: "Giocato alla pari di una squadra di Champions. Noi viviamo per vincere"

Como, il ds Ludi: "Giocato alla pari di una squadra di Champions. Noi viviamo per vincere"
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
ieri alle 23:15Serie A
di Yvonne Alessandro

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine dell'1-1 contro l'Atalanta: "No, il mio ruolo è sempre lo stesso, di supporto. È fondamentale anche per sentire le percezioni dei giocatori. Chi ha sostituito Fabregas, Dani Guindos, si è comportato molto bene e anche il resto dello staff".

Alcuni giocatori hanno detto che andate sempre ovunque per fare punti.
"Sì, siamo molto orgogliosi della partita di oggi. Dal punto di vista tecnico ci ha visto sbagliare qualcosa e fare grandi cose, abbiamo giocato alla pari di una squadra di Champions League e abbiamo portato a casa un punto importante".

Crescete e sorprendete sempre di più.
"Ringrazio per le parole, stiamo cercando di migliorare. Non so dove arriveremo, non voglio essere iprocita ma le palle inattive erano un punto sul quale lavoravamo. Con grande consapevolezza e padronanza siamo migliorati. Ci sono comunque enormi margini di crescita in generale e penso che riusciremo".

Partita divertente con l'Atalanta. L'unica pecca è che non riusciate a segnare tanto...
"Il fatto che si sia divertito per noi è fondamentale. Noi e Fabregas viviamo per vincere, ma divertire è un altro obiettivo. Non riuscire a segnare è un margine di crescita da migliorare".

