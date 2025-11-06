"Conte uno dei tecnici più pesanti sulla tattica". Fabregas svela: "Mi sono appuntato qualcosa"

Qual è stato l'allenatore più meticoloso quanto a tattica e avuto nella carriera da calciatore? Chi stava più "addosso"? Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como ma ex centrocampista di Chelsea, Arsenal e Barcellona tra le altre, ha risposto molto semplicemente al quesito dagli studi di RSI Sport: "Antonio Conte". Insomma, gran parte dell'eredità lasciata allo spagnolo di 38 anni dal suo ex condottiero nei Blues si rivolge proprio ai dettagli impercettibili in campo, tra posizionamento e marcature dei giocatori, ma tanto altro ancora.

"Faceva vedere tanti video, tante analisi, tanti 11 contro 0, sempre nel dettaglio", ricorda Fabregas. "Sicuramente è stato uno degli allenatori più pesante sulla tattica, sul dettaglio della sua struttura". E fa un esempio: "Facevamo un 3+2 con lui, difesa a cinque, e con lui si lavorava tantissimo su quello", in merito agli anni passati insieme a Conte dal 2016 al 2018. Con tanto di Premier League ed FA Cup vinte, a corredo.

E questa "maniacalità tattica" ha intaccato per certi versi Fabregas nel modus operandi da allenatore oggi: "Sì, io prendo da tutti", racconta all'emittente televisiva svizzera. "Sempre le cose più positive, le cose che non piacevano a me... me le appuntavo sempre. Per saperlo, per fissarlo dentro nella mia testa. Alcuni giorni l'allenatore deve fare cose che gli piacciono e altre che non piacciono tanto". E ha concluso: "Mi prendo tantissime cose da tutti i miei ex allenatori e Antonio è uno dei più bravi sicuramente".