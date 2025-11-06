L'Inter di Chivu ha già fatto la storia: 4 vittorie su 4 in Champions, non era mai successo

È un'Inter da record, quella allenata da Cristian Chivu. Contro ogni pronostico "la squadra nerazzurra ha vinto tutte le prime 4 partite in una singola stagione di Champions League/Coppa dei Campioni per la prima volta nella sua storia", è il dato riportato dal profilo X di Opta Paolo all'indomani del 2-1 rifilato ai kazaki del Kairat Almaty.

I risultati dell'Inter in quest'edizione della Champions League

Ajax-Inter 0-2

Inter-Slavia Praga 3-0

Union SG-Inter 0-4

Inter-Kairat Almaty 2-1

Il racconto di Inter-Kairat Almaty di TMW

Con più fatica del previsto, ma l'Inter fa il suo dovere contro il Kairat Almaty portando a casa la quarta vittoria consecutiva in Champions League. I kazaki fanno sudare i nerazzurri, che fanno il minimo sindacale in una gara che ha fatto vedere qualche fantasma per una possibile beffa. Decisivi Lautaro Martinez, ritrovato al gol, e Carlos Augusto. Chivu fa turnover: De Vrij, Carlos Augusto, Frattesi, Zielinski e Pio Esposito dal primo minuto. L'Inter controlla, al 10' Anarbekov risponde alla gran botta di Dimarco, poi la ribattuta di Lautaro viene salvata sulla linea da Sorokin. Grossa chance per Lautaro, che non si aspettava di ritrovarsi un pallone lisciato dalla difesa, la sfera poi carambola su Esposito che a porta quasi sguarnita centra il compagno. L'Inter macina gioco: Zielinski vede Lautaro che apre troppo l'interno sfiorando l'incrocio da ottima posizione. Bisseck va in contrasto con Arad, l'arbitro assegna il rigore, ma viene richiamato al VAR e ci ripensa. Nei primi 20 minuti il pallone è di esclusivo possesso nerazzurro, poi i rivali tirano fuori la testa rendendosi pericolosi su corner, con una deviazione di Edmilson, reattivo Sommer. Edmilson ci prova altre due volte senza pungere, poi Satpayev colpisce la parte superiore della traversa su un tiro deviato da Bisseck. Al 45' Lautaro Martinez raccoglie un pallone vagante in area dopo un tentativo di testa di Esposito: il primo tiro viene murato, ma l'argentino la mette in rete sulla ribattuta. Nella ripresa Chivu risparmia Lautaro, sostituendolo con Bonny. Pronti-via, gran botta di Esposito, si stende bene Anarbekov. Al 56' il Kairat pareggia i conti: sugli sviluppi di un corner, Arad svetta su un pallone vagante. Invenzione di Bonny con il tacco per Esposito, che arriva in scivolata a deviare davanti all'uscita di Anarbekov, che lo mura. È l'antipasto del gol: Esposito lavora una palla per Carlos Augusto, che scarica una gran botta per il 2-1. Chivu ritrova anche Thuram, inserito al 61' per Esposito: il francese va vicino al bersaglio di testa. Ancora Thuram prova il sinistro, tiro troppo sul portiere".