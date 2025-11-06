Esclusiva TMW Chi è Jacopo Montenegro, il tifoso del selfie con Foden: "Mi ha puntato come se mi conoscesse"

È italiano e si chiama Jacopo Montenegro il tifoso che da ieri sera si è ritrovato al centro di un'avventura decisamente unica e inaspettata. Nella sfida giocata all'Ethiad Stadium fra Manchester City e Borussia Dortmund - terminata 4-1 - a sbloccare la contesa è stato Phil Foden al 22': il giocatore della squadra di Pep Guardiola è andato dritto verso i tifosi, abbracciandone uno in particolare. Jacopo appunto, ragazzo di Torino, che prontamente ha scattato un selfie poi diffuso sui social dal City e divenuto virale in tutto il mondo.

Ma chi è Jacopo e come mai Foden ha abbracciato proprio lui? "È stato tutto incredibile, surreale" - racconta lui a TuttoMercatoWeb.com - ". Perché Foden è sembrato puntare proprio me, indicandomi come un amico, un fratello. Da tutto il mondo mi stanno scrivendo in queste ore per chiedermi: 'Ma lo conosci?'. Beh, non è così, è stata una cosa del tutto casuale e meravigliosa".

Casualità appunto, il tutto durante una vacanza: "In famiglia siamo tutto sfegatati di calcio, a parte mia mamma, poverina, che si deve sorbire tutti i nostri discorsi. Cercavo una esperienza di questo tipo, per vedere una grande squadra giocare all'estero. Essendo nati tutti negli stessi giorni di ottobre, ho scelto questa sfida del City. Quindi sì, siamo venuti a Manchester appositamente per questa partita", sorride Jacopo. Ci è venuto con il padre ed il fratello, che ha un passato nelle giovanili del Torino.

Ma come è divenuta poi virale la foto, condivisa dallo stesso Manchester City? Questa la sua spiegazione: "A fine primo tempo la social media manager del Manchester City è venuta da me e mi ha detto: 'Non mi è mai successa una cosa del genere'. Così le ho inviato la foto che è stata condivisa dal profilo del club. Sono stato travolto positivamente da tutto quello che è successo dopo, visto che ne hanno parlato tutti, da Fabrizio Romano a Sky e i giornali. Se ho scritto a Foden? No, non l'ho fatto. Ho provato a salutarlo nuovamente dopo la partita, ma senza farcela".