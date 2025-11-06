Bellanova: "All'Atalanta come fratelli. Mancini in tribuna? Non decidiamo noi ciò che succederà"

Nel corso della lunga intervista rilasciata a SportMediaset, Raoul Bellanova, esterno destro dell'Atalanta, ha parlato del fatto che in tribuna ci fosse Roberto Mancini in un periodo molto delicato per Ivan Juric: "Penso che sia normale che i grandi mister vengano a vedere le partite. Poi quello che succederà o che deve succedere di certo non siamo né io, né i miei compagni a deciderlo. Il mister cerca solo di farci scendere in campo e prendere i tre punti".

Quello che è successo tra Juric e Lookman fa presagire che non ci sia però la massima serenità in spogliatoio.

"Penso che queste cose che succedono in campo è normalità, tra adrenalina e tutto ciò che c'è durante una partita, poi un attaccante non è mai felice quando viene sostituito, però sono cose che si risolvono in spogliatoio, è sempre stato così ed è stata risolta lì. Dobbiamo pensare più alla vittoria che a quello e cercare di compattarci, il gruppo è lo stesso da diversi anni, siamo come dei fratelli, una famiglia, tra di noi i problemi sono l'ultima cosa".

