Spezia, per D'Angelo rimane valido un bonus in caso di Serie A del club anche senza di lui

Mattinata di conferenza stampa in casa Spezia, con la presentazione del neo tecnico Roberto Donadoni, anche prossimo all'esordio sulla panchina bianconera: domani sera, infatti, i liguri apriranno la 12ª giornata del campionato di Serie B, e lo faranno tra le mura amiche del 'Picco', dove arriverà il Bari.

Al netto di ciò e di quella che sarà l'esperienza in bianconero dell'allenatore, che era fermo da cinque anni dopo l'esperienza in Cina, dalle colonne de Il Secolo XIX-La Spezia, emerge una sorta di retroscena circa il predecessore di Donadoni, mister Luca D'Angelo, ancora ovviamente sotto contratto con gli aquilotti. Stando a quanto scrive il quotidiano citato, il contratto tra il trainer pescarese e lo Spezia è in essere fino al 30 giugno 2027, a una cifra di circa 1,3 lordi, cui va aggiunta un'"opzione ulteriore di un anno (in aumento) nel caso la squadra, con lui o senza di lui ad oggi, arrivi in A".

Con la categoria che chiaramente rimane un obiettivo, al netto del piazzamento attuale da risollevare.

Saranno quindi attesi sviluppi in merito, ma c'è da considerare un altro aspetto: essendo stato esonerato ben prima del 20 dicembre, D'Angelo può tornare in panchina, e non solo a Spezia, ma in un qualunque club di Serie B o - nelle remota ipotesi - C. Per i liguri, questo, significherebbe alleggerire il bilancio. Ammesso poi non ci sia proprio una nuova chiamata dello Spezia al tecnico...