Genoa, De Rossi: "Fatto un buon lavoro con Lopez. Per Osmajic storcevano la bocca..."

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa, parlando così dell'addio di Lopez come direttore sportivo dei rossoblù: "Ci siamo detti arrivederci con Diego, che è stata la persona insieme a Blazquez che mi ha voluto qui. Abbiamo instaurato un rapporto di amicizia vero. Abbiamo fatto un buon lavoro insieme e quando si valuta un lavoro di un direttore credo lo si debba valutare a lungo termine. Quando è arrivato Osmajic magari alcuni storcevano la bocca e ora son tutti entusiasti. L’approccio dei nuovi direttori è stato buono, ci eravamo già incrociati. Siamo partiti bene. La cosa più importante che possono fare è stare vicini al gruppo e partire da dove eravamo rimasti con Diego. Hanno toccato i punti che si dovranno toccare in questi mesi fino ad arrivare al mercato".

Avete pochi quinti con passo. Li cercherete in inverno?

"Tutte le carenze che potrebbe avere questa rosa le affronteremo in tutte le chiacchierate per il mercato invernale. Prima di arrivarci dobbiamo capire che strada prendere. Avere strappo e avere gamba serve in qualsiasi ruolo e ti può permettere di giocare con un 3-5-2 con due esterni offensivi che si trasforma in un 4-3-3 o con il 4-4-1-1 come quello di sabato".

Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Daniele De Rossi.