De Rossi: "Roma spaventosa. Averla già sfidata può aiutarmi a essere un po' più freddo"

Il ritorno di Daniele De Rossi a Roma contro la Roma ha sempre un sapore speciale, soprattutto per lui. Interpellato sulla questione in conferenza stampa, il tecnico del Genoa ha risposto così: "Sarà come la partita dell'anno scorso, l'ho preparata come le altre ed ero concentrato sulla gara. Forse il fatto di aver già giocato contro i giallorossi può aiutarmi a essere un po’ più freddo, ma la vera differenza è che la partita scorsa di andata l'ho preparata peggio, mentre la seconda un po’ meglio. Il valore della Roma è cresciuto rispetto a quello di dicembre scorso. È una squadra incredibilmente forte e ieri ne ha comunque dato dimostrazione".

Ieri la Roma ha incassato tre gol su calci da fermo negli ultimi dieci minuti, voi avete saltatori come Vasquez e Ostigard. Potete sfruttarli di più?

"Ci sono statistiche che dicono che il 30% dei gol arrivano da calci piazzati, quindi non è discorso solo della Roma. Vogliamo sempre trarne vantaggio. L’anno scorso quando eravamo messi male in classifica, abbiamo tratto vantaggio dalle situazioni da calci da fermo. La Roma però è messa bene, ha saltatori e un portiere come Gollini. A volte è anche un caso, a volte. Ieri, oltre ai dettagli sui calci piazzati, ho visto una squadra veramente spaventosa".

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