De Rossi su Spalletti: "Ci vogliamo bene, mesi fa eravamo a cena con Totti"

Prima della sfida, in programma alle 18:00 tra Juventus e Genoa, Daniele De Rossi ai microfoni di DAZN ha commentato il match: "Se avessi la certezza che con tanti difensori riuscissi a portare punti a casa, lo farei. Dobbiamo però mettere in campo la qualità e dobbiamo portare questo contro una grande squadra. Ho preparato la partita su Boga, ma con 7-8 attaccanti poteva cambiare qualcosa: David è un uomo di area di rigore, dove le gare si decidono, mentre Boga non regala punti di riferimento. Mi fa piacere l'accoglienza dello Stadium, sono stato un loro rivale e mi è capitato anche a Genova, dove sono andato per 20 anni con la bava alla bocca. Vivo il calcio forse nella maniera che piace, credo sia stato quello. Qui con la Roma ho avuto la mia prima esperienza e credo di essere migliorato: allenare una grande squadra come la Roma è importante, come il Genoa. Dobbiamo essere aperti a cambiare e a migliorare. Spalletti? Ci vogliamo bene e oggi siamo quasi dispiaciuti di doverci fare un dispetto: ci siamo visti qualche mese fa a cena, ci sentiamo anche con Francesco (Totti ndr) e con gli altri".

Juventus in campo contro il Genoa per provare a recuperare terreno sul Como che non è andato oltre lo 0-0 contro l'Udinese nel match di oggi all'ora di pranzo. Spalletti punta su David come centravanti, con Boga inizialmente in panchina. Per il resto tutto confermato nella formazione dei bianconeri, con McKennie esterno di centrocampo.

Dall'altra parte De Rossi si affida su Messias a centrocampo, con Baldanzi pronto a subentrare a gara in corso. In attacco confermata la coppia Vitinha-Colombo.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Allianz Stadium.



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Messias, Colombo. Allenatore: De Rossi.