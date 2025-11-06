De Rossi ufficiale al Genoa, Vanoli sempre più vicino alla Fiorentina: le top news delle 18

"Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, Chief of Football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".

Cristian Chivu ha dimostrato ancora una volta di essere uno che non ha paura a sottrarsi alle sue responsabilità, sia quando vince, sia quando perde. Dopo il match contro il Kairat, battuto 2-1 in Champions League, il tecnico dell'Inter, secondo quanto riportato da gazzetta.it, ha chiuso la squadra nello spogliatoio per diversi minuti e ha rimproverato i suoi giocatori, tutt'altro che contenti dopo i 3 punti ottenuti. I calciatori hanno visto un allenatore duro e deluso.

Dusan Vlahovic oggi si è allenato regolarmente in gruppo e sarà dunque arruolabile per il derby col Torino in programma questo sabato. L'attaccante serbo è stato costretto a uscire dal campo durante la sfida con lo Sporting a causa di un fastidio muscolare al flessore, motivo per cui ha chiesto di essere sostituito al minuto 83.

Aperti i contatti fra il Milan e Alexis Saelemaekers per il prossimo futuro. Perché l'idea dei rossoneri è quella di prolungargli l'attuale, sebbene non ci sia ancora accordo fra le parti: le prime offerte erano intorno ai 2,8 milioni, con il belga che ne chiede oltre i 4. Dunque non è impensabile pensare a un incrocio a metà strada, con un accordo fino al 30 giugno 2029 con opzione.

Elia Caprile può essere il dopo Yann Sommer all'Inter? Sarà una questione di opportunità, perché il portiere piace molto a Piero Ausilio e a Giuseppe Marotta, con alcuni scout che hanno seguito le gesta fra i pali del Cagliari. Un profilo interessante poiché italiano e con uno stipendio decisamente abbordabile, nell'ottica di avere una presenza sempre più italiana e dei costi di gestione adeguati. Il problema è però nella valutazione che ne fa il Cagliari, che lo ha riscattato solamente la scorsa estate dal Napoli: 8,5 milioni di euro.

Alla domanda di Sky Sports UK se veda il suo futuro a lungo termine al Newcastle, Sandro Tonali ha risposto: "Questa è una domanda difficile, perché nel calcio devi pensare di anno in anno. Non voglio dire 'voglio restare qui per 10 anni' e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni. La scorsa estate è stata difficile per noi e per Alex Isak, ma questo è il calcio. Se hai un'opportunità per la tua vita, per un'altra squadra, devi valutare tutto con attenzione nel calcio. Non voglio dire 'voglio restare per 10 anni', ma ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre".

Proseguono i lavori in casa Fiorentina per arrivare all'accordo definitivo e soprattutto alla firma di Paolo Vanoli come nuovo allenatore dopo l'esonero di Stefano Pioli. In queste ore vi abbiamo raccontato dei contatti fra l'entourage del tecnico ed il Torino per formalizzare la risoluzione del contratto, passaggio propedeutico alla firma con la società di Rocco Commisso. Entro domani mattina la fine del legame contrattuale coi granata sarà ufficializzato, a quel punto Vanoli insieme ai suoi agenti potrà presentarsi al Viola Park per mettere nero su bianco il suo nuovo accordo: le parti hanno già trovato il punto di contatto, con l'allenatore che firmerà un contratto valido fino al giugno del 2026 a cui affiancare un'opzione libera per un ulteriore anno in mano alla Fiorentina che i dirigenti potranno attivare entro il mese di maggio. Quello che resta da capire è se Vanoli potrà essere in panchina già nella delicatissima sfida di domenica contro il Genoa a Marassi o se toccherà ancora a Daniele Galloppa guidare Kean e compagni. Questione di tempi tecnici che saranno più chiari nella giornata di domani.