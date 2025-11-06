Bologna-Brann, le formazioni ufficiali: Italiano limita il turnover, fuori Orsolini e non Castro
Alle ore 21:00 scende in campo il Bologna, opposto ai norvegesi del Brann Bergen nella partita valevole per la 4^ giornata della Fase Campionato di Europa League.
Turnover piuttosto limitato in casa rossoblù, davanti non c'è Dallinga come da previsioni della vigilia ma tocca ancora a Castro. Riposa invece Orsolini, almeno inizialmente sostituito da Bernardeschi sulla zolla destra della trequarti d'attacco. A centrocampo c'è Moro con Ferguson al posto dell'infortunato Freuler, a sinistra dentro Lykogiannis per Miranda. In porta c'è regolarmente Skorupski e non il dodicesimo Ravaglia.
Di seguito le formazioni ufficiali di Bologna-Brann.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Moro, Ferguson; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Casale, Zortea, Odgard, Dallinga, Miranda, Vitik.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Raeve, Helland, Sery Larsen, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Gudmundsson; Mathisen, Finne, Haaland.
A disposizione: Bramel, Pallesen, Boakye, Hansen, Castro, Soltvedt, Pedersen, Sande, Laegreid, Remmem.
Allenatore: Freyr Alexandersson.