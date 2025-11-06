Europa League, i risultati al 45': new wave Celta, è Duran-Duran a Zagabria
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 18.45 di Europa League. Disastro Celtic, travolto in Danimarca dove ha segnato anche la vecchia conoscenza del calcio italiano Martin Erlic. Friburgo scatenato a Nizza, in gol anche l'italiano Vincenzo Grifo. Basilea avanti grazie a Shaqiri, Celta che fatica in Spagna ma che in Europa si trasforma ed è trascinato da Pablo Duran, autore di una doppietta.
Basilea - FCSB 1-0
18' rig. Shaqiri
Dinamo Zagabria - Celta Vigo 0-3
4' e 44' Duran, 28' aut. Dominguez
Malmo - Panathinaikos 0-0
Midtjylland - Celtic 3-0
34' Erlic, 35' Gogorza, 41' Franculino
Nizza - Friburgo 1-3
25' Kevin (N), 29' Manzambi (F), 39' rig. Grifo (F), 42' Scherhant (N)
Salisburgo - Go Ahead Eagles 0-0
Stella Rossa - Lille 0-0
Sturm Graz - Nottingham Forest 0-0
Utrecht - Porto 0-0