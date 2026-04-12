Decide un gol di Malinovskyi: al "Ferraris" Genoa avanti 1-0 sul Sassuolo all'intervallo

Si è chiuso il primo tempo al "Ferraris" con il Genoa avanti sul Sassuolo per 1-0. Parte molto forte la squadra di casa stazionando con costanza nella metà campo neroverde che ci provano con Doig dalla distanza col pallone che finisce in gradinata. Sale di tono la squadra di Grosso con Pinamonti che, dopo un’azione ragionata, non trova lo specchio della porta. Ancora emiliani pericolosi con Berardi questa volta che, da posizione ravvicinata, trova l’opposizione di Bijlow. Sul capovolgimento di fronte é Vitinha che si presenta nei pressi dell’area ospite e calcia di prima intenzione ma Muric devia in corner.

La sblocca Malinovskyi

Il vantaggio del Grifone è arrivato con Malinovskyi che riceve dal limite dell’area e calcia con il mancino lasciando di sasso Muric e facendo impazzire il pubblico di Marassi. Il gol galvanizza la squadra di De Rossi che gioca con più disinvoltura e prova a liberarsi al tiro con Baldanzi la questa volta Muric blocca. Ancora Baldanzi pericoloso con un tiro che però termina alto sopra la traversa.

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