Napoli, Conte: "Abbiamo un obiettivo, la Champions. Guardiamo sia dietro che davanti"

Mister Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida del Tardini contro il Parma. Queste le sue dichiarazioni a pochi minuti dalla sfida:

C’è un bel clima oggi, state finalmente bene e state vincendo molto. Testa bassa o leggera?

“La testa deve essere quella giusta, dobbiamo sapere che abbiamo un obiettivo da conquistare, la Champions League, è davvero molto importante. Ora siamo secondi, cerchiamo comunque di guardare sia davanti che dietro, sapendo che chi è davanti non dipende da altri”.

Se immaginiamo la partita pensiamo a un blocco basso del Parma, cosa può succedere oggi?

“Bisognerà avere pazienza e qualità nel girare la palla in questi spazi chiusi. Ci siamo allenati molto sotto questo punto di vista. Servirà molta pazienza, al tempo spesso non dovremo mai perdere l’equilibrio, quando si cerca il gol si tende a portare tanti giocatori e si rischia di perdere l’equilibrio rischiando ripartenze letali”.

Per guardare avanti e consolidare l’obiettivo Champions oggi è decisiva?

“Questa è una delle 7 partite rimanenti. Qualsiasi risultato arriverà ci sarà la prossima partita, dove potremo fare le stesse considerazioni. Con il Parma abbiamo sempre avuto difficoltà, io vedo le statistiche e le difficoltà contro di loro le abbiamo avute quest'anno e l'anno scorso. Abbiamo faticato a fare gol e per questo motivo so che oggi sarà molto difficile”.