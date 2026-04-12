Serie A, la classifica aggiornata: scatto salvezza del Genoa, scavalcato il Parma
Dal lunch match domenicale della 32^ giornata di Serie A esce vincitore il Genoa, che batte 2-1 il Sassuolo e raccoglie tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza, grazie ai quali il Grifone scavalca momentaneamente il Parma, che sarà opposto al Napoli nella partita delle ore 15 di oggi, ma soprattutto allunga a +9 sulla zona retrocessione, a prescindere di cosa dovesse fare il Lecce nella sfida odierna delle ore 18 contro il Bologna.
Rimane invece all'11° posto, capolista della parte sinistra della classifica, il Sassuolo di Grosso, già ampiamente tranquillo da tempo, grazie ai 42 punti raccolti fino a qui.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Inter 72 punti (31 partite giocate)
2. Napoli 65 (31)
3. Milan 63 (32)
4. Juventus 60 (32)
5. Como 58 (31)
6. Roma 57 (32)
7. Atalanta 53 (32)
8. Bologna 45 (31)
9. Lazio 44 (31)
10. Udinese 43 (32)
11. Sassuolo 42 (32)
12. Torino 39 (32)
13. Genoa 36 (32)
13. Parma 35 (31)
15. Cagliari 33 (32)
16. Fiorentina 32 (31)
17. Cremonese 27 (32)
18. Lecce 27 (31)
19. Hellas Verona 18 (32)
20. Pisa 18 (32)
I MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Douvikas (Como)
10 reti: Malen (Roma), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli) e Davis (Udinese)