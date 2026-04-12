Anche il Livorno ricorda Piermario Morosini: maglia speciale per la gara contro l'Arezzo
Non solo la Serie B. Anche il Livorno, in questa giornata di campionato, vuole onorare e ricordare la memoria del compianto Piermario Morosini, morto in seguito a un'improvvisa crisi cardiaca accusata in campo 14 anni fa (era il 14 aprile 2012), vestendo proprio la maglia degli amaranto. Che scenderanno in campo questo pomeriggio contro l'Arezzo, proprio con una casacca in suo ricordo che verrà poi messa all'asta per raccogliere fondi atti a sostenere diversi progetti benefici.
Spiegati nella nota ufficiale diffusa proprio dalla squadra toscana, anche attraverso i propri profili social:
"Il ricordo di Piermario Morosini è sempre vivo, a distanza di 14 anni dalla sua scomparsa.
Il club amaranto appoggia l’iniziativa di LIVE Charity, ente no profit attivo in tutta Italia con numerosi progetti benefici.
In occasione del derby di domani, domenica 12 aprile, contro l’Arezzo, i labronici utilizzeranno una speciale maglia celebrativa, con il logo “Moro per Sempre”.
Tutte le maglie indossate in campo saranno poi piazzate nelle prossime settimane in asta benefica sul profilo ebay di Live (onluslive). L’intero ricavato permetterà di *finanziare* sia il progetto “Italia Cardioprotetta” con la donazione dei preziosi Defibrillatori e di riqualificare il campo sportivo dell’Oratorio Monterosso di Bergamo, quartiere in cui Piermario Morosini è cresciuto".