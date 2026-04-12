Genoa, Sabelli: "Vedo più Ekuban di mia moglie. De Rossi? Conta più la persona che l'alleantore"

Stefano Sabelli, laterale del Genoa, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn dopo la vittoria: "E' un pò il nostro marchio di fabbrica, avere un gruppo così forte".

Quanto è bello il vostro legame?

"Io e lui siamo i più vecchiotti, passo più tempo con lui che con mia moglie. Ho portato i miei figli in campo tre volte e abbiamo sempre vinto, li porterò più spesso".

Cosa c'è con De Rossi?

"So che oggi c'era il papà che lo avuto tre anni. Troppo scontato parlare del bene del mister, penso che essere una persona giusta conti di più di un allenatore bravo".