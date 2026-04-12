Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: Capuano decisivo in Ternana-Perugia. Pari Juve

Come è noto, nella serata di venerdì 10 aprile ha preso il via la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie C, con il turno che si concluderà poi, come di consueto, domani sera.

Ad alzare il sipario sulla domenica di terza serie, il Girone B, con ben due lunch match, che - dopo il fischio di inizio alle 12:30 - hanno da poco mandato in archivio i primi tempi: al 'Moccagatta' di Alessandria, pari a reti bianche tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, mentre la Ternana, nel sentito derby contro il Perugia, si è portato avanti con la reti di Capuano quasi allo scadere di questa prima frazione di gioco da poco archiviata.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 0-0

Ternana-Perugia 1-0

41' Capuano

Domenica 12 aprile

Ore 17.30 – Arezzo-Livorno

Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna

Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi

Già giocate

Campobasso-Bra 0-0

Gubbio-Pianese 1-1

18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)

Pineto-Torres 0-0

Forlì-Ascoli 0-3

37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese

Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74*, Arezzo 71, Ravenna 67*, Campobasso 53*, Pineto 50*, Juventus Next Gen 48, Pianese 46*, Gubbio 44*, Ternana 44, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36*, Torres 35*, Sambenedettese 31*, Bra 31*, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A

Già giocate

Alcione Milano-Lecco 0-2

7' Duca, 73' Bonaiti

Lumezzane-Union Brescia 1-0

69' Iori

Pergolettese-Virtus Verona 2-2

18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)

Triestina-Giana Erminio 2-0

38' Begheldo, 68' Faggioli

Vicenza-Novara 3-1

9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)

Domenica 12 aprile

Ore 17.30 – Cittadella-Trento

Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe

Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo

Lunedì 13 aprile

Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria

Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*

N.B. - * una gara in più

Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE C

Domenica 12 aprile

Ore 14.30 – Atalanta U23-Monopoli

Ore 14.30 – Casertana-Audace Cerignola

Ore 14.30 – Foggia-Siracusa

Ore 14.30 – Latina-Casarano

Ore 14.30 – Team Altamura-Giugliano

Ore 14.30 – Trapani-Salernitana

Ore 20.30 – Potenza-Sorrento

Lunedì 13 aprile

Ore 20.30 – Picerno-Cosenza

Ore 20.30 – Benevento-Cavese

Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva