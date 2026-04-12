Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: Capuano decisivo in Ternana-Perugia. Pari Juve

Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: Capuano decisivo in Ternana-Perugia. Pari JuveTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Claudia Marrone
Oggi alle 13:20Serie C
Claudia Marrone

Come è noto, nella serata di venerdì 10 aprile ha preso il via la 36ª e terzultima giornata del campionato di Serie C, con il turno che si concluderà poi, come di consueto, domani sera.

Ad alzare il sipario sulla domenica di terza serie, il Girone B, con ben due lunch match, che - dopo il fischio di inizio alle 12:30 - hanno da poco mandato in archivio i primi tempi: al 'Moccagatta' di Alessandria, pari a reti bianche tra Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio, mentre la Ternana, nel sentito derby contro il Perugia, si è portato avanti con la reti di Capuano quasi allo scadere di questa prima frazione di gioco da poco archiviata.

Di seguito il programma completo e le classifiche:

36ª GIORNATA – 10-11-12-13 APRILE 2026
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 0-0
Ternana-Perugia 1-0
41' Capuano
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Arezzo-Livorno
Ore 17.30 – Pontedera-Ravenna
Ore 17.30 – Vis Pesaro-Carpi
Già giocate
Campobasso-Bra 0-0
Gubbio-Pianese 1-1
18' Ianesi (P), 66' Bruscagin (G)
Pineto-Torres 0-0
Forlì-Ascoli 0-3
37' D'Uffizi, 48' Corradini, 83' Milanese
Riposa: Sambenedettese

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Ascoli 74*, Arezzo 71, Ravenna 67*, Campobasso 53*, Pineto 50*, Juventus Next Gen 48, Pianese 46*, Gubbio 44*, Ternana 44, Vis Pesaro 43, Livorno 40*, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 36, Forlì 36*, Torres 35*, Sambenedettese 31*, Bra 31*, Pontedera 20

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Già giocate
Alcione Milano-Lecco 0-2
7' Duca, 73' Bonaiti
Lumezzane-Union Brescia 1-0
69' Iori
Pergolettese-Virtus Verona 2-2
18' Amadio (V), 21' Fabbro (V), 90'+4 Corti (P), 90'+8 Padalino (P)
Triestina-Giana Erminio 2-0
38' Begheldo, 68' Faggioli
Vicenza-Novara 3-1
9' [rig.] Rauti (V), 45' Ledonne (N), 45'+6 Caferri (V), 46' Stuckler (V)
Domenica 12 aprile
Ore 17.30 – Cittadella-Trento
Ore 17.30 – Ospitaletto-AlbinoLeffe
Ore 20.30 – Inter U23-Arzignano Valchiampo
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Dolomiti Bellunesi-Pro Patria
Ore 20.30 – Renate-Pro Vercelli

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 85*, Brescia 63*, Lecco 63*, Trento 58, Renate 57, Cittadella 56, Lumezzane 52*, Alcione Milano 51*, Inter U23 48, AlbinoLeffe 47, Giana Erminio 46*, Novara 44*, Arzignano Valchiampo 44, Pro Vercelli 43, Ospitaletto 42, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 37*, Virtus Verona 24*, Pro Patria 20, Triestina 12*

N.B. - * una gara in più
Vicenza promosso in Serie B; Triestina retrocessa in Serie D

GIRONE C
Domenica 12 aprile
Ore 14.30 – Atalanta U23-Monopoli
Ore 14.30 – Casertana-Audace Cerignola
Ore 14.30 – Foggia-Siracusa
Ore 14.30 – Latina-Casarano
Ore 14.30 – Team Altamura-Giugliano
Ore 14.30 – Trapani-Salernitana
Ore 20.30 – Potenza-Sorrento
Lunedì 13 aprile
Ore 20.30 – Picerno-Cosenza
Ore 20.30 – Benevento-Cavese
Ore 20.30 – Crotone-Catania (diretta Rai Sport)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Cosenza 63, Casertana 62, Salernitana 60, Crotone 55, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Casarano 50, Potenza 44, Team Altamura 43, Atalanta U23 40, Cavese 37, Sorrento 37, Picerno 36, Latina 36, Giugliano 34, Foggia 26, Siracusa 23, Trapani 23

N.B. - Benevento promosso in Serie B
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, i risultati della 36ª giornata: soli pari nel Girone B, nell'A cade l'Union... Serie C, i risultati della 36ª giornata: soli pari nel Girone B, nell'A cade l'Union Brescia
Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: sorride la Virtus Verona, pari... Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: sorride la Virtus Verona, pari del Brescia. Ok Pianese
Salernitana, prosegue la trattativa Iervolino-Rufini: prossima settimana decisiva... Salernitana, prosegue la trattativa Iervolino-Rufini: prossima settimana decisiva
Altre notizie Serie C
Giannotti 'osservato speciale' della Pro Vercelli. Lo scout del club oggi a vedere... TMWGiannotti 'osservato speciale' della Pro Vercelli. Lo scout del club oggi a vedere il Trento
Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: Capuano decisivo in Ternana-Perugia.... Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: Capuano decisivo in Ternana-Perugia. Pari Juve
Anche il Livorno ricorda Piermario Morosini: maglia speciale per la gara contro l'Arezzo... Anche il Livorno ricorda Piermario Morosini: maglia speciale per la gara contro l'Arezzo
Arezzo col favore degli scontri diretti. Ma con l'obbligo di vincere oggi per pressare... TMWArezzo col favore degli scontri diretti. Ma con l'obbligo di vincere oggi per pressare l'Ascoli
Pro Vercelli, Hellemons già al lavoro per la prossima stagione: occhi sui giovani... TMWPro Vercelli, Hellemons già al lavoro per la prossima stagione: occhi sui giovani della Primavera
Serie C, continua la 36ª giornata: tantissime sfide in programma domenica Serie C, continua la 36ª giornata: tantissime sfide in programma domenica
Benevento, Carli: "Ripartiti dal fondo, la promozione è il premio. Il calcio italiano?... Benevento, Carli: "Ripartiti dal fondo, la promozione è il premio. Il calcio italiano? Problema di mentalità”
Virtus Verona, Fresco amareggiato dopo il 2-2: "Annata maledetta, gol finale che... Virtus Verona, Fresco amareggiato dopo il 2-2: "Annata maledetta, gol finale che può pesare"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Galliani si tira fuori dalla corsa per la presidenza FIGC: "Malagò il migliore possibile"
Immagine top news n.1 Il caos attorno a Leao: ieri pensava di dover uscire già dieci minuti prima. L'episodio
Immagine top news n.2 Cairo sulla conferma di D'Aversa al Torino: "Non è deciso, ma ne sto parlando con Petrachi"
Immagine top news n.3 Retroscena Roma, litigi continui Gasp-Massara. Il DS spesso torna da solo dalle trasferte
Immagine top news n.4 Presidente FIGC, Marotta spinge per Malagò, il Milan lancia la candidatura di Galliani
Immagine top news n.5 Zaniolo show a San Siro. L'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray, già ci sono le cifre
Immagine top news n.6 Gravina attacca: “Alla Politica non frega nulla della Nazionale. Mie dimissioni un atto d’amore”
Immagine top news n.7 Inter, con il Como è l'ora della verità: Chivu si affida a Calhanoglu e Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Malagò e Abete sono già in campagna elettorale per la FIGC: si cerca una coalizione
Immagine news Serie A n.2 Parma-Napoli, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Elphege, Conte conferma i Fab 4
Immagine news Serie A n.3 Inter, visto il Bodo Glimt? Cola a picco 5-0 con il Viking ed è decimo in campionato
Immagine news Serie A n.4 Genoa-Sassuolo, c'è anche Bonucci in tribuna. Ecco qual è il suo ruolo in FIGC ora
Immagine news Serie A n.5 Koné firma la rete del pareggio a Marassi: il Sassuolo riprende il Genoa, é 1-1
Immagine news Serie A n.6 Fischi per Leao, Ferrara: "Tutto il Milan brutto contro l'Udinese, non solo lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Iemmello: "Il gol di un portiere lo avevo festeggiato in Benevento-Milan, mai subito"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, si chiude la 34ª giornata: tre gare in programma in questa domenica
Immagine news Serie B n.3 Reggiana-Carrarese, ultima spiaggia contro sogno playoff: è già una finale
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Spezia-Mantova: la salvezza passa dal Picco
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Padova-Empoli: all’Euganeo è sfida ai confini del baratro
Immagine news Serie B n.6 Monza, Bianco: "Sappiamo che dobbiamo vincere per l'obiettivo. Dovremo essere pronti a tutto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giannotti 'osservato speciale' della Pro Vercelli. Lo scout del club oggi a vedere il Trento
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati parziali della 36ª giornata: Capuano decisivo in Ternana-Perugia. Pari Juve
Immagine news Serie C n.3 Anche il Livorno ricorda Piermario Morosini: maglia speciale per la gara contro l'Arezzo
Immagine news Serie C n.4 Arezzo col favore degli scontri diretti. Ma con l'obbligo di vincere oggi per pressare l'Ascoli
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Hellemons già al lavoro per la prossima stagione: occhi sui giovani della Primavera
Immagine news Serie C n.6 Serie C, continua la 36ª giornata: tantissime sfide in programma domenica
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…