Parma, Cuesta: "Dovremo stare compatti, ma anche essere bravi a gestire la palla"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN, presentando la sfida del Tardini contro il Napoli. Queste le sue parole:

La gara di andata è stato esempio di carattere e compattezza, sarà così anche oggi?

"Farà parte di quello che dovremo fare per centrare il risultato, ma dobbiamo esser bravi nella gestione della palla per creare occasioni e provare a far gol".

Cosa hai chiesto ad Elphege?

"Deve esser se stesso, ha caratteristiche diverse da Pellegrino, può attaccare la profondità e allungare la squadra avversaria, ha questa capacità e deve sfruttarla. Il contesto chiederà che sappia dare respiro alla squadra, scaricare per farci progredire. Le sue caratteristiche ci possono aiutare, speriamo ci possa dare una grande mano e siamo convinti che lo farà".

Si era pensato anche ad un attacco leggero, ma non rinunci alla fisicità della punta:

"Si può avere caratteristiche diverse, pensiamo che quando devi fare altre scelte, nel ruolo di numero nove serve anche saper dare profondità, soprattutto quando provi a creare superiorità numerica dentro il campo. Oggi, per le caratteristiche dei nostri giocatori, abbiamo deciso di dare continuità ad un profilo di una punta più classica".