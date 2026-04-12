TMW Zaniolo show a San Siro. L'Udinese lo riscatterà dal Galatasaray, già ci sono le cifre

Nicolò Zaniolo ieri sera a San Siro è stato il migliore in campo nella sfida che ha visto l'Udinese imporsi 3-0 sul Milan. Non è andato a segno, è vero, ma è stato lui a ispirare i primi due gol. La rete dello 0-1, l'autogol di Bartesaghi dopo un tiro cross di Atta, è figlia di un coast to coast del numero 10 bianconero che ha fatto più di 40 metri palla al piede per poi - una volta al limite dell'area avversaria - sterzare e servire al centrocampista francese il pallone da cui è nato il vantaggio. Classica palla pennellata al centro, invece, la rete del raddoppio. Un cross col mancino alle spalle del difensore su cui Ekkelenkamp s'è avventato coi giri giusti per battere un incolpevole Maignan. "Siamo una squadra forte, siamo giovani e vogliamo crescere. Giocando così possiamo mettere in difficoltà ogni squadra del campionato, abbiamo grandissima qualità. C'è mancata solo un po' di continuità con le piccole", ha detto il calciatore al termine del match.

Zaniolo nel post-gara ha poi parlato anche di Nazionale. All'ultimo giro è stato uno dei grandi esclusi, a posteriori una scelta sbagliata dell'ex CT: "Non ho mai nascosto che la Nazionale era un mio obiettivo e lo sarà sempre. Ci sono persone che fanno delle scelte, bisogna rispettarle. Spero che la chiamata arrivi presto, l'Italia è una delle migliori nazionali al mondo e anche se sta vivendo un momento difficile bisogna sempre supportarla".

Ma quale sarà il futuro di Zaniolo? L'Udinese che a inizio stagione ha definito l'operazione col Galatasaray a ridosso della chiusura della sessione di calciomercato ha tutta l'intenzione di riscattarlo. Il club friulano lo scorso 3 settembre versò tre milioni di euro nelle casse della società di Istanbul per portarlo a Udinese a titolo temporaneo e adesso ha due modi per acquistare il suo cartellino: o pagando cinque milioni di euro ma lasciando al Galatasaray il 50% su una eventuale futura rivendita, oppure pagando direttamente dieci milioni di euro. A giudicare dalla stagione di Zaniolo, difficilmente la società friulana opterà per la prima opzione...