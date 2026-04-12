Serie B, Padova-Empoli: all’Euganeo è sfida ai confini del baratro

La domenica di Serie B si apre con una sfida ad alta tensione tra Padova ed Empoli: sul rettangolo verde dell'Euganeo va in scena un match che rappresenta una vera e propria corsa alla salvezza. In un campionato ad alta densità, lo scontro odierno mette in palio molto più dei tre punti: è un bivio cruciale per il futuro di due piazze storiche. Le due formazioni arrivano all'appuntamento separate da una distanza minima, in un contesto di classifica che non permette più passi falsi. Se da un lato il fattore campo cercherà di giocare un ruolo determinante per spingere i padroni di casa al sorpasso, dall'altro la necessità di ritrovare un’identità smarrita obbliga gli ospiti a una prestazione di puro carattere. Sarà una battaglia di nervi, uno spareggio dove la lucidità mentale conterà quanto la gamba.

COME ARRIVA IL PADOVA - I Biancoscudati, reduci da un inconcepibile filotto di cinque sconfitte consecutive, si ritrovano oggi intrappolati nella zona play-out. Una vera e propria escalation negativa che ha bruscamente interrotto i sogni play-off, trasformando la stagione in una drammatica lotta per la sopravvivenza. Con il traguardo del campionato ormai in vista, il riscatto non è più un’opzione, ma una necessità vitale. L’avvicendamento in panchina con Roberto Breda non ha ancora prodotto la scossa sperata: il debutto amaro contro il Frosinone ha confermato le difficoltà di una squadra apparsa fragile e impaurita. Tuttavia, il match di questo pomeriggio impone un cambio di rotta drastico: Breda chiede ai suoi solidità e compattezza, facendo appello a un pubblico che dovrà farsi trascinatore per restituire grinta a un gruppo in crisi. A pesare come un macigno è soprattutto la sterilità offensiva: con appena 32 reti messe a referto, i veneti occupano i gradini più bassi nella graduatoria dei gol fatti, un dato che li relega tra i peggiori attacchi della categoria cadetta. Per difendere la Serie B, il Padova dovrà ritrovare quel cinismo che sembra smarrito nel momento più cruciale dell'anno.

COME ARRIVA L’EMPOLI - Gli Azzurri si ritrovano, con immenso stupore, a sole quattro giornate dalla fine della regular season a occupare la quattordicesima posizione, con un margine di soli due punti sulla zona play-out. Un posizionamento paradossale per una formazione che, ai nastri di partenza, godeva dei favori del pronostico per un immediato ritorno nella massima categoria. Il 2026 si è rivelato finora un anno deleterio: da gennaio a oggi, i toscani sono riusciti a strappare la vittoria in appena due occasioni. Un rendimento deficitario e impensabile per un club dal blasone dell'Empoli, precipitato in una spirale di risultati negativi che ne ha minato le certezze. Questa crisi d'identità è specchiata dall'estrema instabilità della guida tecnica: l'alternanza di ben tre allenatori in una sola stagione testimonia l'incapacità di dare una struttura solida e un'anima tattica alla squadra. In questo scenario d'emergenza, Fabio Caserta è chiamato all'impresa: espugnare il campo del Padova per trovare una boccata d'ossigeno e allontanarsi, seppur di misura, dalle zone più tetre di una classifica che non ammette più errori.