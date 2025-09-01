Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Definitivamente sfumata l'ipotesi Newcastle: Davide Frattesi resta all'Inter

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:28Serie A
di Raimondo De Magistris

Davide Frattesi resta all'Inter. Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale nelle ultime settimane era un'idea del Newcastle, ma la trattativa non è mai definitivamente sbocciata visto che i magpies in queste settimane si sono concentrati sull'acquisto di Nick Woltemade dallo Stoccarda e oggi saranno impegnati nel trasferimento più oneroso di questa campagna trasferimenti, ovvero la cessione al Liverpool di Aleksander Isak per oltre 150 milioni di euro.

Davide Frattesi, valutato circa 40 milioni di euro dalla società nerazzurra, poteva essere il rinforzo richiesto in mezzo al campo da mister Eddie Howe, ma dall'Inter è ritenuto calciatore importante e solo una proposta ufficiale per un'acquisizione a titolo definitivo avrebbe potuto cambiare le carte in tavola.

Nonostante la sconfitta casalinga di ieri contro l'Udinese, il calciomercato dell'Inter non subirà scossoni nell'ultimo giorno utile. In merito, così s'è espresso nella serata di ieri il presidente Giuseppe Marotta: "Penso non ci saranno movimenti, confermare l'ossatura della squadra è un pregio e solo le squadre forti possono farlo. La rosa rispetta le necessità rispetto agli obiettivi e al confronto diretto con l'allenatore. Non è facile trovare giocatori più forti dei disponibili in difesa, anagraficamente sono datati ma credo che il reparto difensivo sia garanzia di efficienza e solidità. Lookman? Penso resti a Bergamo".

