Livorno, la settimana calda: Esciua domani parla. Si farà davvero ordine nel club?

Si apre una settimana piuttosto intensa in casa Livorno, con la giornata di domani che metterà forse fine alla stucchevole tarantella che si è vista nelle ultime settimane: il presidente Joel Esciua ha annunciato cambiamenti significativi a livello societario, e annuncerà probabilmente l'esonero di mister Alessandro Formisano, che da tempo sta allenando con la classifica 'fiducia a tempo'. Delegittimato dalla stessa proprietà.

Ingenerose, eccessive, anche, le dichiarazioni del numero uno labronico sul mister, nella giornata di ieri: "Il mister un paio di volte è riuscito a cavarsela con prestazioni di carattere e buona qualità contro Bra e Sambenedettese, ma questo credito di fiducia è esaurito. Serve un allenatore che possa dare una scossa, cambiare per cambiare non avrebbe senso. Serve un tecnico importante”. Come se Formisano non fosse un tecnico importante. Se magari gli fosse stato concesso di lavorare in serenità - come gli fu permesso lo scorso anno alla Pianese - qualcosa in più si sarebbe visto.

Verrà poi probabilmente chiarita anche la situazione legata al Club Manager Luca Mazzoni, che a luglio aveva annunciato l'addio al club - per divergenze, pare, proprio sul progetto tecnico - salvo poi rimanere, annunciando però le proprie dimissioni dopo la sconfitta contro il Forlì; le stesse pare non siano state accettate da Esciua, ma forse non erano neppure le reali intenzioni del dirigente, che la scorsa settimana ha avuto colloqui con i (non) tesserati del settore giovanile. Altri aspetto che, pare, verrà chiarito domani.