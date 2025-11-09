Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Si chiude la quinta giornata di Serie A Femminile con un successo del Genoa per 1-0 sul Parma. A decidere il risultato una rete realizzata nel finale di gara da Bari: all’88’ la giocatrice sblocca l’inerzia del match e regala alle rossoblu tre punti preziosissimi per la vittoria. Con questo risultato il Genoa supera in classifica proprio il Parma e aggancia l’Inter a quota 6 punti.
Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE A WOMEN, 5ª GIORNATA
Già giocate
Fiorentina-Roma 4-2
5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F)
Inter-Sassuolo 2-2
8' [rig.] e 11' Wullaert (I), 21' Clelland (S), 82' Greve (S)
Milan-Juventus 2-1
20' Ijeh (M), 45'+1 Girelli (J), 65' Dompig (M)
Ternana Women-Como Women 2-4
4′ e 33′ Nischler (C), 37′ Pavan (C), 67' [rig.] e 80′ [rig.] Pirone (T), 73' Kerr (C)
Lazio-Napoli Women 0-0
Domenica 9 novembre
Genoa-Parma 1-0
88’ Bargi
Classifica - Roma 12, Fiorentina 10, Milan 9, Como Women 9, Napoli Women 8, Juventus 7, Lazio 7, Inter 6, Genoa 6, Parma 5, Sassuolo 5, Ternana Women 0
