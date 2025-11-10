Pineto, rimonta e quinta gara utile di fila: Tisci elogia la squadra: "Punti cercati e meritati"

Il Pineto continua a correre. Sul difficile campo del Bra, la formazione di Ivan Tisci conquista una vittoria pesantissima in rimonta, firmando il quinto risultato utile consecutivo e confermandosi tra le squadre più in forma del momento.

In sala stampa, il tecnico abruzzese ha espresso tutta la propria soddisfazione per la prestazione dei suoi: “Tre punti cercati e voluti. I ragazzi fin dal fischio d’inizio hanno provato a fare la partita come avevamo preparato, consapevoli di affrontare una squadra in salute e difficile da battere. Dopo lo svantaggio, la reazione è stata degna di nota. Sono molto contento, i ragazzi lo meritano: sono punti vitali per il nostro percorso e per la classifica”.

Una sfida intensa, equilibrata, in cui il Pineto ha mostrato carattere e organizzazione: “Sapevamo che il Bra potesse essere pericoloso nelle ripartenze. È stata una partita combattuta, ma i miei hanno saputo reagire con lucidità. Anche sul sintetico, non abbiamo cercato alibi: alterniamo spesso le superfici in allenamento e i ragazzi hanno interpretato bene la gara. Vincere qui non è mai semplice, ma abbiamo dimostrato maturità e solidità”.