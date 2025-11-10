Perugia, Tedesco: "Grande partita, ma meritavamo di più. L’arbitro? Decisioni discutibili"

Termina senza reti il derby tra Perugia e Arezzo, ma il tecnico biancorosso Giovanni Tedesco può dirsi soddisfatto della prestazione dei suoi. In conferenza stampa, ai microfoni di Umbria TV e calciogrifo.it, l’allenatore ha elogiato l’atteggiamento della squadra: “Come avevo detto alla vigilia, non ci sono 24 punti di differenza tra noi e l’Arezzo. Il campionato ha preso una piega diversa, ma come organico le due squadre si equivalgono. Abbiamo fatto una grande partita, l’avevamo preparata bene e i ragazzi hanno messo in campo quanto provato in settimana”.

Tedesco ha poi analizzato i momenti chiave del match: “Nei pochi minuti in cui siamo stati in superiorità numerica non abbiamo gestito bene la situazione: dovevamo muovere palla più velocemente per trovare spazi. Poi siamo rimasti in dieci anche noi, e sinceramente non c’era fallo di Manzari. La squadra però ha reagito, ha lottato e ha dato continuità a quanto fatto finora. Se è mancato qualcosa, direi solo nelle ripartenze, dove abbiamo avuto troppa frenesia”.

Infine, una stoccata sull’arbitraggio: “Non voglio fare polemica, ma alcuni episodi lasciano perplessi: il rigore non dato su Montevago e l’espulsione di Manzari sono situazioni incredibili. L’arbitro, francamente, sembrava non vedere l’ora di riportare le squadre in dieci contro dieci”.