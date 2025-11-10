Allegri ieri è stato a pranzo con Sinner. Un menù a base di tennis, calcio e Milan

Massimiliano Allegri ha pranzato ieri insieme a Jannik Sinner, tennista italiano numero uno al mondo. Quella di domenica è stata la vigilia del confronto con Auger Aliassime e i due hanno avuto occasione di scambiare qualche battuta. Da questa estate i due hanno un motivo in più per confrontarsi ed è il Milan, di cui il 58enne è allenatore e il 24enne è tifosissimo. La loro conoscenza risale al 2022, quando il classe 2001 si recò al JMedical per risolvere i problemi all'anca. Come riportato da Tuttosport, traspare affetto e reciproco interesse per i momenti che stanno vivendo.

Nel frattempo sul campo la squadra rossonera ha faticato sabato, venendo raggiunta sul 2-2 dal Parma dopo essere andata in vantaggio per 2-0. Questione di atteggiamento e di superficialità, che sono evidenti nell'errore di Estupinan sul primo gol dei ducali, quello di Bernabe, nel quale il terzino sinistro perde un contrasto spalla a spalla con Britschgi.

Dopo la sosta ci sarà il derby contro l'Inter e il Diavolo dovrà necessariamente tornare alla vittoria perché un passo falso frenerebbe sicuramente l'entusiasmo e complicherebbe la corsa Scudetto, malgrado sarebbe comunque troppo presto per trarre conclusioni. Il tecnico avrà Rabiot e Pulisic a disposizione, l'obiettivo è rimetterli in forma per incidere.