Spalletti pensa alla rivoluzione bianconera, Tuttosport in apertura: "Juve ti cambio così"
"Juve ti cambio così" è il titolo d'apertura di Tuttosport quest'oggi in edicola. Il 4-3-3 con Yildiz a sinistra oppure il 3-4-1-2 con Openda al fianco di Vlahovic: l'attacco così non può andare avanti. Ma il tecnico riflette su tutti i reparti, compresa la difesa a 4. Domani il CdA, con Tether in pressing, ma Elkann conferma l'impegno di Exor.
Eroe non per caso - "Paleari, storie da Toro". Le Universiadi vinte nel 2015, la laurea in Scienze motorie, il canale YouTube, la leadership nel gruppo. I tifosi: "Sembra nato qui". Il "tutor" Amelia: "Ha fatto una dura gavetta, Alberto si merita tutto".
Serie A - Roma e Inter nuove capoliste: "La Roma vola con Gasp. Lautaro-Bonny: anche l'Inter sale in vetta. Affonda la Dea di Juric". Pellegrini e Celik stendono l'Udinese: giallorossi in testa dopo 12 anni. L'Atalanta crolla col Sassuolo, il club pensa al ribaltone: Palladino in pole su Motta e Mancini.
