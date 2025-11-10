Tre punti d'oro per una Roma solidissima (anche senza punte): Udinese mai in partita

Successo meritato e tre punti mai in discussione per la Roma nella sfida contro l'Udinese, che ha riportato i giallorossi nelle zone altissime della classifica, approfittando al meglio dei passi falsi di Juve e Milan in particolare. Grazie ai gol di Celik e Pellegrini, ma soprattutto a una prova corale perfetta a livello difensivo e convincente anche come manovra d'attacco di squadra, la squadra di Gasperini arriva alla sosta come meglio non avrebbe potuto.

Gasp: "Corriamo bene, abbiamo alzato la coralità di gioco"

Gasperini al termine della gara ha parlato soddisfatto di quanto visto in campo: "Indubbiamente stiamo bene, ci sono squadre con velocità superiori però non siamo distanti dai valori delle avversarie. Questi ragazzi avevano valori di livello: giocare ci ha aiutato, molto dipende da come si occupano gli spazi. Corriamo bene, i valori non sono tanto diversi. Abbiamo giocato bene con la palla, abbiamo alzato la coralità di gioco e questo fa sembrare che corriamo di più. Poi, attacchiamo l'area con tanti calciatori, la profondità: la squadra mi segue, loro fanno bene ciò che chiedo in campo".

Runjaic non ha dubbi: "La Roma è una delle top3 del campionato"

"Mi congratulo con la Roma, - ha detto al termine della gara Runjaic - è stata una gara dura per tutti: avevamo un'idea. Abbiamo avuto occasioni da gol, poi il rigore ha cambiato il match. Non parlo dei dettagli, ma della nostra prestazione: abbiamo giocato a un buon livello. L'altra stagione abbiamo giocato qui, oggi è andata meglio: la Roma è una delle top3 del campionato. Sfortunatamente abbiamo perso, congratulazioni a loro: andiamo avanti in vista delle prossime partite".