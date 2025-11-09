TMW Atalanta, contatti fitti con Raffaele Palladino. Possibile contratto fino al 30 giugno del 2027

L'Atalanta sta avendo contatti fitti con Raffaele Palladino. Probabile un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno del 2027. Oppure sei mesi con opzione per un altro anno al verificarsi di condizioni facili. Questo dopo che manca solo la comunicazione dell'esonero di Ivan Juric che, dopo la sconfitta per zero a tre contro il Sassuolo di oggi, lascerà con un biennale da 2 milioni di euro all'anno.

Negli scorsi giorni Palladino era a Milano con il suo staff. C'era la possibilità Juventus, con Damien Comolli che ha preferito optare su un'opzione diversa come quella di Luciano Spalletti. Lì avrebbe optato per un contratto ponte fino alla fine della stagione, qui ci sarebbe l'intenzione di avere un po' più di tempo per lavorare, considerando anche quella che è la posizione in classifica attuale della squadra. Un segnale doveva essere dato dal club, dopo la vittoria con l'Olympique Marsiglia che lascia intatte le speranze di qualificarsi nel girone di Champions, ma la preoccupazione per la scena muta in Serie A, dopo due vittorie in undici partite.

Sullo sfondo tutte le altre alternative. Roberto Mancini è l'unico a potere insidiare verosimilmente Palladino, mentre Thiago Motta e Paulo Sousa al momento appaiono possibilità molto complicate.