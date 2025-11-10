Napoli in difficoltà, Lukaku accelera per il rientro: l'obiettivo resta la Supercoppa

Terzo passo falso consecutivo senza segnare. Questa volta, però, per il Napoli arriva anche la sconfitta: al Dall’Ara trionfa il Bologna, che celebra nel migliore dei modi il ritorno di Vincenzo Italiano in panchina in campionato. Grande prestazione rossoblù, impreziosita dal 2-0 firmato da Dallinga — al primo centro in questa Serie A — e da Lucumí, al suo primo gol assoluto nel massimo campionato. Per i campioni d’Italia è un’altra serata amara: poche idee, poca incisività e la vetta della classifica che sfuma, con Roma e Inter ora davanti.

Antonio Conte avrà molto da analizzare nella pausa: squadra spenta, attacco sterile, fragilità psicologiche e meccanismi ancora lontani dallo standard richiesto. La sosta arriva come un’occasione per resettare, anche se per molti sarà solo sulla carta: i nazionali partiranno, mentre chi resta potrà recuperare energie e lucidità. Conte ha concesso due giorni pieni di riposo ai non convocati, fissando la ripresa mercoledì pomeriggio.

Ma c’è chi non si fermerà comunque: Romelu Lukaku. L’attaccante belga, rimasto a Castel Volturno per proseguire il programma di recupero, non ha mai smesso di lavorare e - si legge sul Corriere dello Sport - continuerà senza pause nei prossimi giorni. Il rientro non è immediato, ma neppure distante: serviranno ancora alcune settimane, poi il Napoli potrà ritrovare un centravanti di peso e carisma, fondamentale per strappi, gol e presenza offensiva. Magari già in Supercoppa. Per Conte, ora, l’imperativo è ripartire. E ritrovare presto una squadra che, al momento, sembra essersi smarrita.