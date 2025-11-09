Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione"

"Tre gol sono tanti, ma riparto dalla prestazione e da ciò che mi ha fatto vedere la squadra": così si è espresso Raffaele Biancolino al termine di Cesena-Avellino 3-0: "Ci sono errori da evitare. Ci sono state due deviazioni e viviamo un momento in cui basta poco per subire gol. - ha spiegato il tecnico dei lupi - I gol subiti? Ho visto una squadra ben messa in campo con il 63 per cento di possesso palla. Non abbiamo colpito e, quindi, non abbiamo fatto ciò che occorreva. In questo momento basta una distrazione e subiamo. Poi è arrivato il rigore. Comunque ho visto una squadra che non ha mollato fino alla fine. Non ho visto una brutta partita, la squadra ha saputo reagire, ma non con la forza che occorreva. Simic? Ha accusato un fastidio all'adduttore, speriamo non sia nulla di grave. Rigione? In quel momento serviva.

Non ha fatto male, poi c'è stato l'episodio del rigore. Con il VAR è arrivata questa decisione. Hanno deciso così, ormai è andata. Bisogna stare un po' più attenti. Basta poco per subire qualcosa. Ora c'è la pausa. Dobbiamo recuperare ancora diverse pedine. Si parla poco delle assenze o di chi non è ancora al top. Mi prendo la reazione e il gioco e si ripartirà da martedì".