Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolinea

Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolineaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:38I fatti del giorno
Dimitri Conti

Marsiglia sembrava essere stata la tappa della svolta nel cammino dell'Atalanta con Ivan Juric e invece dal lunch match domenicale dell'11^ giornata è arrivata in eredità una pesante doccia fredda per la Dea, sconfitta dal Sassuolo con un pesante 3-0 a domicilio che porta la firma inconfondibile di Berardi e della sua qualità, oltre che di Pinamonti, autore di un rigore procurato e di un gol.

Leggi qui le pagelle di Atalanta-Sassuolo 0-3

Continuano a sommarsi i dubbi sulla gestione di Juric all'Atalanta, che pare arrivato al capolinea, anche se l'allenatore croato nella sua analisi del post-partita sembra il primo a essere stupito: "Sono sorpreso perché contro il Marsiglia avevamo giocato molto bene. Oggi non mi spiego questo crollo, ma quando giochi tante partite diventa anche più difficile ripetersi. Mercoledì è stata una grande botta di adrenalina, una grande reazione dopo tanti giorni di lavoro. Tuttavia oggi non abbiamo giocato bene la partita: sono stati veloci e concentrati i giocatori del Sassuolo, rispetto a noi". Le prossime ore saranno quelle decisive, ma l'esonero è ormai solo da comunicare e Raffaele Palladino, più delle alternative Mancini e Thiago Motta, il grande favorito.

Inutile sottolineare invece come la sua controparte in neroverde, Fabio Grosso, sia estasiato da quanto messo in campo dal suo Sassuolo: "Serviva una prestazione come questa. Delle volte contro queste squadre è difficile alzare il livello, ma oggi siamo stati bravi e anche fortunati in certi episodi. Un risultato importante per la classifica".

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre
Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino... Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
Si è conclusa l'11^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle Si è conclusa l'11^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Altre notizie I fatti del giorno
Sarri non fa drammi dopo il ko di San Siro, ma alla fine se la prende con l'arbitro... Sarri non fa drammi dopo il ko di San Siro, ma alla fine se la prende con l'arbitro
La vittoria di Chivu: contro la Lazio un segnale di lealtà e fiducia da tutta l'Inter... La vittoria di Chivu: contro la Lazio un segnale di lealtà e fiducia da tutta l'Inter
Tre punti d'oro per una Roma solidissima (anche senza punte): Udinese mai in partita... Tre punti d'oro per una Roma solidissima (anche senza punte): Udinese mai in partita
Un punto di partenza per De Rossi e Vanoli: al "Ferraris" Genoa-Fiorentina termina... Un punto di partenza per De Rossi e Vanoli: al "Ferraris" Genoa-Fiorentina termina 2-2
Il Napoli perde e non segna più, Conte si dice preoccupato. Il Bologna di Italiano... Il Napoli perde e non segna più, Conte si dice preoccupato. Il Bologna di Italiano gioca da big
Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e... Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolinea
Serie B, il riepilogo della 12esima giornata: il Monza vola in vetta, male Pescara... Serie B, il riepilogo della 12esima giornata: il Monza vola in vetta, male Pescara e Samp
Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
Le più lette
1 Conte-Napoli: è finito l’amore. La squadra non lo segue più. Parole che sanno di resa. Inter e Roma in testa: effetto Chivu e Gasp. Italiano, un capolavoro. Juric via, arriva Palladino
2 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
3 Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre Pio lì"
4 Lione furioso dopo il PSG: "Non sappiamo più cosa fare, arbitraggio disastroso"
5 Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 La vittoria di Chivu: contro la Lazio un segnale di lealtà e fiducia da tutta l'Inter
Immagine top news n.1 Tre punti d'oro per una Roma solidissima (anche senza punte): Udinese mai in partita
Immagine top news n.2 Marsiglia non è stata la svolta, l'Atalanta crolla in casa col Sassuolo. Fischi e Juric al capolinea
Immagine top news n.3 Atalanta, contatti fitti con Raffaele Palladino. Possibile contratto fino al 30 giugno del 2027
Immagine top news n.4 Inter-Lazio 2-0, le pagelle: Barella sta ancora correndo, Dia francobollato e spedito in panchina
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica: Chivu aggancia Gasperini, Inter prima. Sarri scavalcato da Grosso
Immagine top news n.6 Una sosta da prima della classe: l'Inter stende 2-0 la Lazio e guarda la Serie A dalla vetta
Immagine top news n.7 Atalanta-Juric, manca solo la comunicazione dell'esonero: Palladino più che Mancini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre
Immagine news Serie A n.2 Sarri: "Il fallo di Lautaro era da ammonizione, si sarebbe incazzato anche Padre Pio lì"
Immagine news Serie A n.3 Chi si rivede a Torino: ci sono le ATP Finals, Milik e Schuurs posano con Alcaraz e Zverev
Immagine news Serie A n.4 Bergomi: "Gasp da scudetto? Non lo, però a Roma c'è una pressione diversa"
Immagine news Serie A n.5 Lautaro aggancia Mazzola (a 161, non 162): è il quarto marcatore all time dell'Inter
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, il direttore tecnico D'Amico non è sulla graticola. Ha un contratto fino al 2027
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Biancolino: "Riparto dalla prestazione, subiamo gol alla prima distrazione"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani: "Ci sta perdere, ma i modi non vanno bene. Vivarini? No riflessioni"
Immagine news Serie B n.3 Monza, Bianco: "La squadra sta andando fortissimo e merita il primo posto"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Ottima prova di entrambe, noi molto bene dal 25' in poi"
Immagine news Serie B n.5 Pescara-Monza 0-2, le pagelle: Colpani di un'altra categoria, Desplanches evita un passivo peggiore
Immagine news Serie B n.6 Serie B, il Monza vince ancora: 2-0 al Pescara e balzo al primo posto in classifica:
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, rimonta e quinta gara utile di fila: Tisci elogia la squadra: "Punti cercati e meritati"
Immagine news Serie C n.2 Perugia, Tedesco: "Grande partita, ma meritavamo di più. L’arbitro? Decisioni discutibili"
Immagine news Serie C n.3 Pro Patria, Greco dopo il pari col Lumezzane: "Partita brutta, ma raggiungeremo il nostro obiettivo"
Immagine news Serie C n.4 Atalanta U23, Bocchetti: "Peccato, ma l’atteggiamento è quello giusto. Ci rialzeremo subito"
Immagine news Serie C n.5 Altamura, Mangia dopo il ko col Catania: “Buona gara, ma serve più precisione e concretezza”
Immagine news Serie C n.6 Serie C, pareggio tra Ternana e Vis Pesaro. Benevento corsaro a Foggia e a -2 dalla vetta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, al Genoa basta Bargi: Parma battuto 1-0 all'88'
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women corsaro con la Ternana. Borin: "C'è comunque da migliorare sul possesso"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?