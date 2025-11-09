Atalanta U23, Bocchetti: "Peccato, ma l’atteggiamento è quello giusto. Ci rialzeremo subito"

Sconfitta amara per l’Atalanta U23, battuta di misura in casa dal Giugliano. Al termine della gara, il tecnico Salvatore Bocchetti ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi in zona mista, sottolineando l’impegno e la mentalità mostrata nonostante il risultato negativo.

"Non è mai piacevole perdere - ha esordito l'allenatore -, specialmente davanti ai nostri tifosi, ma ci può stare" ha dichiarato Bocchetti. "Peccato perché avevamo il pallino del gioco e potevamo sfruttare meglio le occasioni che ci sono capitate. L’atteggiamento dei ragazzi però non è mai mancato e questo ci fa ben sperare per le prossime gare, che saranno molto difficili".

Il tecnico nerazzurro ha poi analizzato con lucidità il momento della squadra e la necessità di reagire subito: "Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma adesso bisogna già guardare avanti. Faremo una grande settimana di lavoro per prepararci alla prossima partita. È importante analizzare gli errori e continuare a lavorare ancora più duramente per uscirne fuori".

Infine, un messaggio di fiducia verso il gruppo: "Dobbiamo proseguire su questa strada e sono sicuro che già dalla prossima gara ci toglieremo qualche soddisfazione", ha concluso.