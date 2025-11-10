Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, si chiude la 13ª giornata: occhi puntati su Salernitana-Crotone

Serie C, si chiude la 13ª giornata: occhi puntati su Salernitana-Crotone
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 08:19
Alessandra Stefanelli

La 13ª giornata di Serie C si chiuderà questa sera con un solo match in programma, ma dal peso specifico enorme per la classifica del Girone C: alle 20:30, allo stadio Arechi, la Salernitana ospita il Crotone nel posticipo del lunedì.

Una sfida di alta classifica tra due squadre in piena corsa per la promozione. I granata di Colantuono, reduci da un ottimo periodo di forma, vogliono agganciare in vetta il Catania, attualmente primo a 28 punti. Per farlo servirà un successo che confermi la solidità difensiva e la qualità del gioco mostrato nelle ultime settimane.

Dall’altra parte, il Crotone arriva a Salerno con la voglia di riscatto dopo alcune prestazioni altalenanti. La squadra di Zauli cerca continuità per rilanciarsi in zona playoff e accorciare le distanze dal gruppo di testa.

SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
1' Nanni
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44' Castelli
Renate-Virtus Verona 1-0
30' Ruiz Giraldo
Pro Patria-Lumezzane 1-1
67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)
Inter U23-Vicenza 1-2
31' Capello (V), 50' Kamate (I), 87' Stuckler (V)
Union Brescia-Alcione Milano 0-1
71' Bright
Pro Vercelli-Triestina 3-1
37' [rig.] Coppola (P), 44' Gunduz (T), 73' Sow Ouseynou (P), 80' Sow (P)
Trento-Ospitaletto 3-0
3' Corradi, 11' Capone, 73' Chinetti
Giana Erminio-AlbinoLeffe 1-1
74' Sali (A), 90'+1 Albertini (GE)
Novara-Lecco 1-0
71' Da Graca

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27, Alcione Milano 24, Inter U23 22, Cittadella 21, Pro Vercelli 19, Trento 19, Renate 17, Novara 15, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13, Dolomiti Bellunesi 13, Giana Erminio 13, AlbinoLeffe 13, Virtus Verona 11, Lumezzane 10, Pro Patria 8, Triestina -10
* una gara in meno
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Già giocate
Ascoli-Gubbio 1-1
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 1-1
79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)
Bra-Pineto 1-2
64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
53' [rig.] Bernardotto, 90' Vitturini
Pianese-Rimini 1-0
66' Coccia
Ravenna-Torres 3-0
13' [aut.] Idda (T), 60' Luciani (R), 73' [rig.] Spini (R)
Juventus Next Gen-Forlì 1-0
70' Pedro Felipe
Perugia-Arezzo 0-0
Carpi-Livorno 2-0
39' Stanzani, 68' Cortesi
Ternana-Vis Pesaro 1-1
48' Stabile (VP), 50' Dubickas (T)

Classifica: Ravenna 33, Arezzo 32, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Carpi 21, Forlì 20, Ternana 20, Pineto 19, Gubbio 18, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 17, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10, Bra 10, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Già giocate
Cavese-Potenza 3-0
17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46' Prado
Trapani-Picerno 2-1
6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)
Ore 17:30 - Cosenza-Casarano 4-1
45' [aut.] D'Alena (CA), 50' Ricciardi (CO), 63' Chiricò (CA), 87' Cannavò (CO), 90'+2 Achour (CO)
Catania-Team Altamura 2-0
71' Di Gennaro, 77' Cicerelli
Siracusa-Latina 3-1
1' Zanini (S), 80' [rig.] Parigini (S), 90'+2 Di Giovannantonio (L), 90'+6 Cancellieri (S)
Monopoli-Casertana 1-1
6' rig. Longo (M), 68' Casarotto (C)
Sorrento-Audace Cerignola 1-2
12' Martinelli (AC),  51' Gambale (AC), 88' Bolsius (S)
Foggia-Benevento 0-3
48' Tumminello, 56' Mignani, 87' Talia - [espulso Rizzo (F) al 32' e Mehic (B) al 72']
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Catania 28*, Salernitana 26*, Benevento 26, Cosenza 23, Monopoli 22, Casertana 19, Casarano 18, Atalanta U23 17, Trapani 17, Crotone 17, Potenza 16, Team Altamura 15, Audace Cerignola 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10, Foggia 10, Siracusa 9
* = una partita in meno
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?