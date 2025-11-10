Pescara, tutti in discussione? Intanto a pagare sembra esser solo Vivarini: caccia al sostituto

Ancora una sconfitta per il Pescara, crollato ieri contro il Monza nel confronto che ha chiuso la 12ª giornata del campionato di Serie B, ma nel post gara il presidente degli abruzzesi Daniele Sebastiani ha chiarito quella che è la situazione legata a mister Vincenzo Vivarini: "Non stiamo facendo riflessioni solo sul mister. Se qualcosa non sbaglia non è solo colpa sua. È giusto che ognuno si prendi le proprie responsabilità".

Da Pescara, però, emerge un'altra situazione, complice anche la sosta che vedrà la categoria cadetta ferma nel weekend che chiuderà la settimana appena iniziata. Stando a quando riporta il quotidiano Il Centro, nella sua edizione on line, è già iniziata la caccia al successore del mister, con svariati nomi che adesso circolano; non è poi passata inosservata la presenza di Moreno Longo, ieri sera, allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia'. Ma i nomi sono appunti parecchi, e spaziano da Francesco Modesto a Giorgio Gorgone, fino a profili più esperti per la categoria, quali Pierpaolo Bisoli, Beppe Iachini e il pescarese doc Luca D’Angelo, che risulta a oggi la pista più complessa da raggiungere, considerando anche il suo recente esonero dallo Spezia.

Saranno quindi giorni caldi per tutto l'ambiente biancazzurro, con decisioni che potrebbero già arrivare anche nella giornata odierna. Il tempo, del resto, in queste situazioni, è più che mai tiranno...