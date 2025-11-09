Monza, Bianco: "La squadra sta andando fortissimo e merita il primo posto"

Nel post partita di Pescara-Monza, Paolo Bianco, allenatore dei bagai, è intervenuto in conferenza stampa per commentare l'ottima prestazione, e vittoria, dei suoi ragazzi. A riprendere le parole del tecnico biancorosso i colleghi di tuttomonza.it.

Un commento sulla partita: “Vincere non è mai facile: dietro alla vittoria di oggi c’è tanto lavoro. Nel finale mi sono quasi arrabbiato: volevo che i ragazzi non si accontentassero. La squadra sta andando forte, anzi fortissimo. Colpani l’ho recuperato bene fisicamente e basta. Di testa c’è sempre stato. Voleva fare gol oggi, anche nel primo tempo. La rete è arrivata e si è sbloccato. Lui, come la squadra, hanno preso la strada giusta. Oggi abbiamo avuto l’occasione di essere primi, dopo mesi di sofferenza.”

Monza nuova capolista della Serie BKT: “Oggi questa squadra merita il 1 posto. Ripresa degli allenamenti? Venerdì torneremo ad allenarsi. Se Maric avesse fatto gol, la ripresa sarebbe stata sabato. Mi sbracciavo nel finale? Dovevano essere più bravi a giocare veloci: era necessario il terzo gol perché la B non finisce mai. Il Pescara è una squadra che non muore mai e non volevamo concedergli nulla. La B è un campionato dove le qualità non bastano: serve la voglia, l’atteggiamento e tanta motivazione. Sembra un campionato scontato, invece no. Ora però, meritato riposo e per poi ripartire venerdì più forte di prima“.