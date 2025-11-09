Pro Patria, Greco dopo il pari col Lumezzane: "Partita brutta, ma raggiungeremo il nostro obiettivo"

Un punto che lascia l’amaro in bocca quello conquistato dalla Pro Patria contro il Lumezzane. Al termine della gara, il tecnico Leandro Greco ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Biancoblù - Rete 55, riconoscendo le difficoltà ma anche la voglia di reagire del gruppo.

"Non è stata una partita bella, da parte di entrambe le squadre" ha ammesso l’allenatore bustocco. "Esistono anche questo tipo di partite. La fragilità difensiva non è mai solo colpa di un reparto, ma di tutta la squadra: bisogna migliorare nei comportamenti e nella percezione del pericolo".

Greco non si è nascosto di fronte alle critiche arrivate dal pubblico: "Anch’io, se fossi un tifoso, mi insultarei e chiederei l’esonero. La pressione me la metto da solo, perché ci tengo e cerco sempre di fare il meglio per questa squadra".

Nonostante il momento complicato, il tecnico ha mostrato fiducia nel percorso dei suoi giocatori: "Sono convinto che questa squadra raggiungerà l’obiettivo stagionale, spero il prima possibile. È normale che i tifosi siano arrabbiati con me e con la squadra, fa parte della passione che hanno verso questa maglia, e la rispetto molto".